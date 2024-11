A- A+

Serviços de manutenção emergencial realizados pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) afetarão no abastecimento de água em quatro cidades da Região Metropolitana do Recife, nesta quarta-feira (13).

De acordo com a empresa, o serviço emergencial ocorrerá em uma das principais estações elevatórias do Sistema Botafogo, com o objetivo de melhorar a operação do equipamento.

Com isso, o calendário de abastecimento de água dos municípios de Olinda, Paulista, Abreu e Lima e Igarassu, atendidos pelo Sistema Botafogo, sofrerá atraso de um dia.

As intervenções iniciam às 8h da quarta-feira (13) e devem terminar no mesmo dia, segundo previsão da Compesa.

"As áreas correspondentes ao calendário de abastecimento da quarta-feira serão atendidas na quinta-feira (14) e, assim, sucessivamente", afirmou a Companhia Pernambucana de Saneamento.

O número de moradores impactados e os bairros que terão o calendário de abastecimento atrasado não foram divulgados pela empresa.

A Compesa informa que as alterações do cronograma de distribuição do Sistema Botafogo podem ser consultadas em seu site e aplicativo.



