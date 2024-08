A- A+

mobilidade Rodoviários devem acionar Vera Cruz na Justiça por garantia de pagamentos; entenda A categoria vai pedir o bloqueio do repasse de subsíduos para a empresa, que desistiu de operar as linhas de ônibus que possuía no Grande Recife

O Sindicato dos Rodoviários deve entrar com ação na Justiça do Trabalho, ainda nesta sexta-feira (30), contra a empresa Vera Cruz, que desistiu de operar as linhas de ônibus que possuia no Grande Recife.

Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, o presidente do sindicato, Aldo Lima, confirmou que a medida acontece como uma tentativa de garantir os direitos dos cerca de 550 trabalhadores da Vera Cruz que foram dispensados.

A categoria vai pedir o bloqueio do repasse de subsíduos para a empresa. O objetivo é assegurar que esse dinheiro seja usado para o pagamento dos funcionários.

Na ação judicial, os rodoviários vão em busca do pagamento das verbas rescisórias dos trabalhadores. Após duas rodadas de negociação sob mediação do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco (MPT-PE), ficou definido que a empresa usaria a verba repassada em subsídios pelo Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM) para efetuar esse pagamento. Para a categoria, no entanto, isso não oferece segurança aos motoristas.

"A Vera Cruz questiona que parte desse subsídio seria usado para pagamento dos trabalhadores, mas a gente sabe que dinheiro na mão de empresário pode não parar com 'nós', trabalhadores. Por isso, queremos pedir o bloqueio do subsídio, para que ele seja repassado primeiro para a categoria de acordo com a quantidade geral dos trabalhadores", explicou Aldo Lima.

Ônibus da Vera Cruz deixam de rodar no Grande Recife neste sábado (31) | Foto: Paulo Maciel/ Grande Recife Consórcio de Transporte

Migração dos trabalhadores

Outro assunto muito abordado nas reuniões com o MPT-PE foi a migração dos trabalhadores que ocupavam cargos na Vera Cruz. Dos cerca de 550 funcionários dispensados, 350 são motoristas de ônibus.

O pedido inicial era do remanejamento total, mas o que ficou acordado foi que esse processo será gradual, segundo o sindicato.



Como a empresa encerra a operação no Grande Recife neste sábado (31), de primeira, 50 condutores serão contratados para outras operadoras da região - ainda não definidas.

A data das contratações também não foi confirmada. Os demais vão fazer parte de um banco de dados, que deverá ser criado pela Urbana-PE, para terem prioridade em contratações futuras.

"O sindicato vai acompanhar de perto esse processo. Vamos ter acesso a esse banco de dados com os trabalhadores da Vera Cruz e vamos garantir o acompanhamento e efetividade da contratação, até para termos o controle, para fazer a averiguação. Não é apenas dizer que vai contratar e não fazer isso", disse Aldo Lima.

Para os trabalhadores que não forem contratados agora, a saída vai ser recorrer ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O dinheiro dos subsídios, inclusive, seria usado para o pagamento desses valores, assim como das multas rescisórias.

O sindicato aguarda o repasse dessas informações por parte da Vera Cruz sobre os funcionários para dar continuidade aos trâmites legais.



Para os motoristas, segundo o presidente do sindicato, o movimento chega como uma esperança para uma resolução da questão. "Os trabalhadores da Vera Cruz estão mais confortáveis e aliviados. Ainda não acabou, mas estamos na luta para garantir esses direitos", disse.

A reportagem entrou em contato com a Urbana-PE em busca de mais informações sobre a migração dos trabalhadores, mas, até a última atualização da matéria, não recebeu posicionamento oficial. O canal segue aberto.

O Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) também foi procurado, mas não houve retorno.

Veja também

equador Ciência sob ameaça: violência do narcotráfico atrapalha pesquisas no Equador