TRANSPORTE PÚBLICO Mais 11 linhas operadas pela Vera Cruz serão transferidas para novas empresas; saiba quais De acordo com o Grande Recife, operação será transferida a partir deste sábado (31)

Com a desistência da Vera Cruz de operar 36 linhas do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR), o Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) oficializou, nesta sexta-feira (30), a transferência de mais 11 linhas para outras empresas.

A partir deste sábado (31), as operações serão assumidas pela Borborema e Metropolitana. Com a medida, será encerrado o processo de transferências das linhas que eram operadas pela Vera Cruz.

De acordo com o presidente do CTM, Matheus Freitas, o trabalho de desmobilização definitiva da empresa foi realizado com o objetivo de que o usuário não fosse prejudicado.

“Nosso objetivo é garantir segurança aos passageiros de ônibus da Região Metropolitana do Recife – RMR, proporcionando uma viagem mais segura, cada vez com mais dignidade e respeito”, disse Freitas.

O processo de desmobilização foi iniciado no dia 23 de julho, data em que a Vera Cruz oficializou sua desistência definitiva e encerramento das atividades operacionais. Já a transição foi dividida em fases e teve início no dia 3 de agosto, sendo finalizada neste sábado (31).

Confira as linhas que passarão a ser operadas pela Borborema:

121 - Vila da Sudene

122 - Vila do Ipsep

162 - Muribeca/TI Cajueiro Seco

164 - Marcos Freira/TI Cajueiro Seco

165 - Muribeca dos Guararapes/TI Cajueiro Seco

170 - Muribeca dos Guararapes (Bacurau)

171 - Lot. Integração/TI Cajueiro Seco

172 - Marcos Freire (Bacurau)

229 - Marcos Freire (Opcional)

Linhas que serão operadas pela Metropolitana:

4123 - Três Carneiros Baixo (Cais de Santa Rita)

4133 - Três Carneiros (Cais de Santa Rita)



