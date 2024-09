Saiba quais são os acidentes domésticos mais comuns e como evitá-los

A- A+

Normalmente, consideramos nosso lar como um lugar seguro. No entanto, o que muitos ignoram é que atividades diárias como reparos, trabalho no jardim, limpeza e culinária são responsáveis por mais de 40% das lesões oculares, segundo a Academia Americana de Oftalmologia.



Essas lesões, que variam de irritações leves a danos graves e permanentes, afetam pessoas de todas as idades e são mais comuns do que se imagina. Compreender as causas mais frequentes, saber como preveni-las e o que fazer em caso de acidente é essencial para proteger a visão em nosso ambiente mais próximo.

“As lesões oculares são traumas que afetam o olho e suas estruturas adjacentes. Podem variar em gravidade e suas consequências podem ser temporárias ou permanentes”, explica Juan Carlos Izquierdo, oftalmologista da Oftalmosalud.







“Essas lesões, causadas por atividades de trabalho, esportivas ou domésticas, são uma causa frequente de emergências oftalmológicas”, indicou Carlos Wong Morales, médico oftalmologista da Clínica Especializada Wong Oftalmólogos e presidente da Associação Pan-Americana de Trauma Ocular.

Quais são as principais causas de acidentes oculares em casa?

Entre as causas mais comuns estão:

Produtos químicos domésticos: limpadores, detergentes e outros produtos químicos são responsáveis por grande parte dos acidentes oculares. Um respingo acidental pode causar danos significativos à superfície do olho e, em casos graves, comprometer a visão.

Ferramentas e objetos cortantes: facas, tesouras e outras ferramentas, como chaves de fenda, podem causar ferimentos graves se manuseados sem cuidado.

Partículas voadoras: durante atividades como cortar grama ou podar plantas, pequenas partículas podem entrar nos olhos, provocando desde irritações até lesões sérias.

Corpos estranhos: pequenos objetos como poeira, areia ou farpas podem facilmente entrar nos olhos, causando desconforto e até infecções se não forem tratados adequadamente.

Carlos Wong Morales alerta que “em áreas urbanas é mais comum haver corpos estranhos metálicos ou inertes, como pedras, enquanto em áreas rurais é mais frequente encontrar corpos estranhos vegetais ou terra.”

Como prevenir acidentes oculares em casa?

A prevenção é fundamental para reduzir o risco de acidentes oculares em casa. Segundo os especialistas, a maioria dessas lesões é evitável com medidas simples, mas eficazes.

Uso de proteção ocular: “90% dos traumas oculares são evitáveis, e as medidas de proteção mais comuns são óculos de proteção, geralmente feitos de acrílico”, destaca Wong. É essencial usar óculos de proteção ao manusear produtos químicos, realizar reparos em casa ou se expor a partículas volantes.

Manuseio adequado de produtos: ao usar produtos químicos, sempre leia o rótulo e siga as instruções de segurança. É recomendável usar óculos de proteção e manter os produtos fora do alcance das crianças.

Supervisão de crianças: as crianças são particularmente vulneráveis a acidentes oculares devido à sua curiosidade. Deve-se evitar que brinquem com objetos pontiagudos ou afiados e garantir que os brinquedos sejam seguros. É aconselhável usar protetores plásticos em móveis com quinas para evitar acidentes.

Cuidado ao realizar tarefas domésticas: atividades como cozinhar, limpar ou realizar pequenos reparos podem parecer inofensivas, mas representam riscos potenciais. É fundamental estar ciente dos perigos e tomar as devidas precauções.

O que fazer em caso de um acidente ocular?

Em caso de acidente ocular, a rapidez e o manejo adequado são essenciais para minimizar danos e evitar complicações. Os doutores Wong e Izquierdo concordam que todos os traumas oculares devem ser avaliados por um oftalmologista, mesmo que pareçam leves.

Primeiros socorros para acidentes oculares comuns

Corpos estranhos no olho: se uma partícula de poeira, areia ou outro objeto estranho entrar no olho, evite esfregá-lo. Em vez disso, recomenda-se lavar o olho com água limpa por pelo menos 10 minutos e procurar atendimento médico imediatamente.

Queimaduras químicas: esse tipo de lesão requer atenção imediata. “A irrigação precoce é fundamental para limitar a exposição a substâncias químicas”, observa Izquierdo. Deve-se lavar o olho com água abundante por pelo menos 15 minutos e procurar um especialista.

Feridas cortantes ou perfurantes: no caso de uma ferida no olho, é crucial não tentar tratá-la em casa. Cubra o olho afetado com uma gaze ou pano limpo e vá imediatamente ao pronto-socorro.

Quem é mais propenso a sofrer acidentes oculares em casa?

Fatores como idade, sexo e ocupação desempenham um papel importante na incidência de lesões oculares domésticas. “A incidência de lesões oculares pode variar significativamente entre diferentes grupos de idade e gênero, dependendo de fatores culturais, socioeconômicos e estilo de vida”, explica Izquierdo.

Crianças: são mais propensas a acidentes devido à curiosidade e atividades recreativas. Brinquedos inadequados ou falta de supervisão aumentam o risco.

Adultos jovens: especialmente homens entre 25 e 45 anos, correm risco devido a atividades laborais e esportivas.

Idosos: têm maior risco devido à diminuição dos reflexos e da acuidade visual, tornando-os mais vulneráveis a quedas e acidentes.

Quais são as consequências a longo prazo de um trauma ocular?

O impacto de um trauma ocular pode ser significativo, com consequências que variam desde a recuperação total até a perda permanente da visão. “A cegueira unilateral, ou seja, a perda total da visão em um olho, pode ser uma consequência grave de um trauma ocular. As causas variam conforme a idade, o tipo de trauma e outros fatores”, comenta Izquierdo. Em alguns casos, o trauma ocular pode levar a condições crônicas, como glaucoma traumático ou descolamento de retina, que exigem tratamento especializado.

Existem tratamentos para o trauma ocular?

O tratamento oportuno e adequado é crucial para a recuperação da visão. “O tratamento do trauma ocular tem evoluído, com melhorias nos equipamentos cirúrgicos, melhor visualização do interior do olho e aumento de serviços especializados em saúde ocular. A recuperação depende da gravidade do trauma, do tratamento e do encaminhamento rápido ao especialista”, destaca Wong.

“O objetivo principal do tratamento é interromper o dano, prevenir complicações e restaurar a visão na medida do possível. Os tratamentos podem variar de medicações a procedimentos cirúrgicos. A recuperação visual pode ser gradual e varia amplamente. Alguns pacientes recuperam a visão, enquanto outros podem sofrer com perda permanente”, acrescenta Izquierdo.

A maioria dos acidentes oculares domésticos pode ser prevenida com medidas simples de segurança, como o uso de óculos de proteção e o manuseio adequado de produtos químicos. No entanto, quando ocorrem acidentes, é vital agir rapidamente e procurar ajuda médica para minimizar os danos. Proteger os olhos em casa é uma questão de segurança e de preservação da visão a longo prazo. A conscientização e a prevenção podem fazer a diferença entre um susto temporário e a perda irreversível da visão.

