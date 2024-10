A- A+

Sertão Salgueiro: motorista alcoolizado e com CNH vencida é preso após colidir na mureta de ponte na BR-116 Condutor realizou o teste do bafômetro e o resultado foi de 1,67mg/, quase cinco vezes acima do valor considerado crime

Um motorista que estava sob efeito de álcool e com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida foi preso após colidir na mureta de uma ponte na BR-116, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco.



O flagrante ocorreu nesse domingo (27), no km 29 da via, e foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).



Segundo a corporação, acionada pela Central 191, ao chegarem ao local, os agentes encontraram um carro com a frente danificada e com dois pneus furados.

"O motorista admitiu que havia consumido bebida alcoólica, e a equipe constatou que a carteira de habilitação dele estava vencida há mais de 2 anos", informou a PRF.

Motorista estava sob efeito de álcool | Foto: PRF/Divulgação

O condutor do veículo realizou o teste do bafômetro, e o resultado foi de 1,67mg/, quase cinco vezes acima do valor considerado crime, que é de 0,34mg/l.



Após o Corpo de Bombeiros confirmar que o motorista não apresentava ferimentos, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Salgueiro.

O carro conduzido por ele estava, ainda, com o licenciamento atrasado e foi recolhido ao pátio.

A PRF destacou que, além da multa no valor de R$ 2.934,70 e da suspensão do direito de dirigir por 12 meses, o crime de embriaguez ao volante prevê pena de 6 meses a 3 anos de detenção.

