São João São João do Recife 2024: Doutores da Alegria animam festa no Polo das Graças neste domingo (23) A apresentação começa a partir das 15h, com o espetáculo "Presepada de São João"

Como parte da programação do São João do Recife, a trupe Doutores da Alegria anima o ciclo junino do Parque das Graças, Zona Norte da Cidade, neste domingo (23). A apresentação começa às 15h.

O grupo chega ao polo descentralizado após passar por cinco hospitais do Recife com um arraial lúdico para os pacientes.

Espetáculo

O espetáculo que será levado para o Parque das Graças no domingo se chama o espetáculo “Presepada de São João”.

A peça, que tem 40 minutos, é baseada no livreto de cordel “A peleja do noivo que tentou enganar a noiva na festa de São João ou vice e versa”.

Escrito por Arilson Lopes, que também assina a direção da montagem, o folheto conta a história de um casamento matuto, à maneira do Doutores da Alegria.

“É um espetáculo que celebra a cultura nordestina e a importância que o São João tem para todos nós. Sempre que possível, expandimos nossa atuação, apresentando as criações artísticas para o público em geral. Vem que vai ser lindo!”, convidou Arilson Lopes, que é ainda coordenador artístico da unidade Recife dos Doutores da Alegria.

Embora os hospitais não paguem para receber o trabalho dos Doutores da Alegria, os palhaços não são voluntários.

Todos são artistas profissionais, que passam por treinamentos e atualizações constantes, e atuam o ano inteiro nas unidades de saúde.

Espetáculo dos Doutores da Alegria | Foto: Doutores da Alegria/Divulgação

Polos descentralizados do São João do Recife

O Parque das Graças é um dos 11 polos descentralizados do São João do Recife. Neste fim de semana, cinco desses recebem atrações.

No Parque das Graças, o foco vai estar na programação infantil. Dentre os nomes que vão passar pelo polo, estão Família Salustiano e a Rabeca Encantada, além de Fada Magrinha.

Confira, abaixo, a programação completa do Polo Graças do São João do Recife neste domingo (23).

Polo Graças - Parque das Graças

*Intervalos - DJ Incidental

15h - Doutores da Alegria

16h - Família Salustiano e a Rabeca Encantada

17h20 - Fada Magrinha (Show Arraialzinho da Fada Magrinha)

18h40 - Forró Escatelado

20h - Mônica Feijó

