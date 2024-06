A- A+

FESTA São João do Recife 2024: confira a programação deste domingo (23) Domingo conta com concurso de quadrilhas e shows na Rio Branco, Sítio Trindade e polos descentralizados

O São João do Recife dá a última largada neste fim de semana para a festa, na segunda-feira (24), feriado que marca o ciclo junino.



Até lá, a população ainda tem muito forró, arraiá e diversão para viver, tanto no Sítio Trindade, em Casa Amarela, Zona Norte da cidade, quanto na Avenida Rio Branco, Bairro do Recife, Centro.

Avenida Rio Branco

A festa no polo da avenida Rio Branco traz mais uma vez muito forró para a população até a segunda.

Este domingo (23) será dedicado às quadrilhas, com apresentações dos grupos Mirim Fusão e Traque. Pecinho Amorim, entre outros nomes, também sobe ao palco da Sala de Reboco.

A festa começa às 12h, com um trio pé-de-serra circulando pela avenida. Um dos destaques do polo da Rio Branco deste ano é, sem dúvidas, a decoração.

Além da cidade cenográfica, que remete às tradições do ciclo junino, foi levantada ainda uma grande fogueira, com vista para o Marco Zero.

Confira, abaixo, a programação da avenida Rio Branco para este domingo (23)

Domingo (23)

12h - Trio Pisa no Pilão

14h - Quadrilha Mirim Fusão

14h30 - Quadrilha Junina Traque

15h - Mari Bigio

16h30 - Mestres do Coco Pernambuco

19h30 - Terezinha de Acordeon

21h - Pecinho Amorim

22h30 - Banda Rastafogo

0h - Kelly Rosa

Shows no Sítio Trindade

O principal polo do Recife vai ser, mais uma vez, o maior centro da festa até o feriado de São João. A festa vai trazer atrações variadas, com programação no Palco Principal, Sala de Reboco e Pavilhão Infantil.

Entre as atrações da noite, nomes como o de Petrúcio Amorim.

Com o grande público que comparece ao polo desde o início do São João do Recife, a expectativa é de casa cheia em todos os dias dessa reta final.

S'itio Trindade segue como o principal polo da festa na Capital | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

Confira, abaixo, a programação do Sítio Trindade deste domingo (23):

Domingo (23)

Palco Principal

17h - Mestre Galo Preto

18h20 - Bia Marinho

19h40 - Em Canto em Poesia

21h - Maciel Salu (com participação especial de Juliana Linhares)

22h30 - Petrúcio Amorim

0h - Diego Cabral

Sala de Reboco

17h - Trio Geração Nordestina

18h - Severino dos 8 Baixos

19h20 - Salatiel D'Camarão

20h40 - Rabecado

22h30 - Corujas e seus Tangarás

0h30 - Charles Theone

Pavilhão Infantil

17h - Kelly Benevides

18h - Carol Levy

Polos descentralizados

Os polos descentralizados do Recife passam a receber atrações neste fim de semana.

Ao todo, a capital pernambucana conta com 11 polos do tipo, sendo que, entre este sábado e domingo, cinco vão sediar os festejos do ciclo junino. São eles: Lagoa do Araçá (Imbiribeira), Barro, Totó, Campo Grande e Cordeiro começam a receber as atrações.

Confira, abaixo, a programação completa dos polos descentralizados para este domingo (23)

Domingo (23)

Polo Barro - Rua Manoel Salvador (esquina com Rua Paulo Afonso), s/n

17h - Coco das Estrelas

18h - Victor Moury

19h20 - Lekinho Campos

20h40 - Telmo Santiago

22h - Ed Carlos

23h20 - Pegada de Boyzinho

Polo Campo Grande - Rua Gonçalves Dias,s/n (Praça de Campo Grande)

*Intervalo - DJ John Johnis

17h - Orquestra de Bolso

18h - Som do Amor

19h20 - Nono Germano

20h40 - Banda Shampoo

22h - Dayanne

23h20 - Condinho

Polo Cordeiro - Rua Gregório Júnior,s/n(em frente ao nº 489)

16h - Cavalo Marinho Boi da Luz de Olinda

17h - Rosana Simpson (participação especial de Bruno Simpson)

18h10 - PV Calado

19h30 - Dudu do Acordeon

20h50 - Benil

22h10 - Igor Bacelar

23h30 - Alex Júnior

Polo Graças - Parque das Graças

*Intervalos - DJ Incidental

15h - Doutores da Alegria

16h - Família Salustiano e a Rabeca Encantada

17h20 - Fada Magrinha (Show Arraialzinho da Fada Magrinha)

18h40 - Forró Escatelado

20h - Mônica Feijó

Polo Lagoa do Araçá - Rua Nova Verona, s/nº

*Intervalos - DJ Vibra

17h - Márcia Pequeno

18h - Marília Marques

19h20 - Sagrama

20h40 - Fim de Feira

22h - Clara Sobral

Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis

O Sítio Trindade também se prepara para receber o 20º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis.

A competição chega após o sucesso do 38° Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas, que consagrou a Raio de Sol como grande campeã.

Ao todo, 12 equipes estão inscritas para competir. As apresentações começam sempre a partir das 16h, no Pavilhão das Quadrilhas.

Cada competidora terá cerca de 30 minutos para apresentação e o resultado será anunciado ao final das apresentações do domingo. Quanto à premiação, primeiro, segundo e terceiro colocados receberão R$ 7,5 mil, R$ 6 mil e R$ 4,5 mil, respectivamente.

Além disso, serão distribuídos prêmios de R$ 750 para os profissionais de destaque nos principais quesitos de avaliação das quadrilhas: casamento, figurino, trilha sonora, marcador, coreografia e desenvolvimento de tema.

Confira, abaixo, a programação do 20º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis do São João do Recife.

Sítio Trindade

Domingo (23)

16h10 - Mirim Couro Quente

16h45 - Brincant’s Show

17h20 - Os Matutos do Sertão

17h55 - Mirim Fusão

18h30 - Mirim Evolução

19h05 - Mirim Maracabarro

