A- A+

São João São João: Trem do Forró faz última viagem neste sábado (29); saiba como comprar ingresso A atração parte do Recife com destino ao Cabo de Santo Agostinho, em um percurso de 84 km - ida e volta

O Trem do Forró chega ao fim neste sábado (29), Dia de São Pedro. Como parte da programação, mais uma viagem será ofertada para a população, com ingressos já disponíveis.

O Trem do Forró parte do Recife com destino ao Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana, em um percurso de 84 km - ida e volta.

A concentração da atração ocorre sempre a partir das 14h30, no antigo pátio da Transnordestina, ao lado do restaurante Catamaran, no bairro de São José, Centro da Capital.

Já a viagem começa a partir das 16h. Ao adquirir um ingresso, o passageiro também recebe kits compostos por pulseira e camisa, que dão direito a experiência completa, incluindo parada para festa na cidade do Cabo.

Ingressos

Os ingressos podem ser comprados no site oficial do Trem do Forró, assim como os quiosques do Ticket Folia dos shoppings RioMar, no Pina, Zona Sul do Recife, e Boa Vista, no Centro.

Os ingressos custam R$ 190. Para quem já participou do Trem do Forró neste ano, há uma promoção especial, com entradas no valor de R$ 100.

Inclusão

Ao todo, 60 vagas são disponibilizadas para a 2ª edição do Vagão da Inclusão. Entre elas, crianças e adolescentes que se encontram dentro do Transtorno do Espectro Autista, atendidos pelo Espaço Vida Multiterapias.

Para garantir a tranquilidade dos passageiros, o trio que vai se apresentar dentro deste vagão não utilizará equipamentos de amplificação sonora.

O público também terá acesso a abafadores, para evitar desconfortos durante a viagem. Além disso, a tradicional queima de fogos na partida e na chegada ao Recife estará suspensa.

Em cada vagão, trios de forró pé-de-serra animam os passageiros. Na chegada ao Cabo, o público é recepcionado por uma quadrilha junina e levado para o Pátio de Lazer, localizado ao lado da Estação Central.

Trem do Forró 2024. - Foto: Ray Evllyn/Divulgação

História do Trem

O primeiro passeio do Trem do Forró aconteceu em 1991, quando um grupo de servidores estaduais resolveu criar uma opção diferente de festa para o período junino: um trem que os levasse até a capital do Forró.

Já atraiu mais de 200 mil pessoas. A atração contabiliza cerca de mil horas em 200 dias apresentando as tradições da cultura nordestina para turistas e visitantes.

O trem, uma das iniciativas do programa Pró-Lazer, saía do Recife a Caruaru, e depois voltava à capital, transportando cerca de 60 passageiros, ao som de uma banda de pífanos e forrozeiros.

Mesmo com a extinção do Pró Lazer, o proprietário da Serrambi Turismo, Anderson Pacheco, que também foi diretor do programa, deu continuidade ao passeio, transformando-o em evento turístico.

Em 2001, o destino do Trem do Forró passou a ser o Cabo de Santo Agostinho. Em 2020, a organização da atração junina estava pronta para realizar uma grande festa em comemoração aos 30 anos do passeio, mas em virtude da pandemia, a celebração precisou ser adiada e, em 2022, comemorou de forma histórica três décadas de muita animação.

Em 2023, o Trem do Forró se transformou em Patrimônio Cultural Imaterial do Recife.

Serviço:

Data: 29 de junho

Hora: 14h30 (concentração) | 16h (início do passeio)

Local: Antigo pátio da Transnordestina (ao lado do Restaurante Catamaran), bairro de São José, Recife.

Ingressos: R$190 (para quem fará a primeira viagem deste ano) | R$100 (para quem já curtiu o Trem esse ano e quer repetir a dose).

Onde adquirir: site oficial do Trem do Forró ou nos quiosques do Ticket Folia dos Shoppings Riomar e Boa Vista.

Outras informações: (81) 9 9911.2763 / (81) 3314.9004 ou pelo site do evento.

Veja também

queimadas Pantanal: 85% dos incêndios ocorrem em terras privadas, diz Marina