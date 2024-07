A- A+

Foi sepultado, por volta das 11h30 desta sexta-feira (12), o corpo da ex-primeira-dama de Pernambuco Magdalena Arraes.

Ela foi enterrada ao lado do marido, o ex-governador Miguel Arraes, falecido em 2005, e do neto, o também ex-governador Eduardo Campos, morto em acidente aéreo em 2014.

No jazigo, também está sepultado o filho do primeiro casamento de Miguel Arraes, com Célia de Souza Leão Arraes de Alencar, Carlos Augusto Arraes de Alencar.

Velório e sepultamento de Magdalena reuniram familiares, amigos e nomes da política pernambucana, no Cemitério de Santo Amaro, na área central do Recife.

Magdalena morreu nessa quinta (11), aos 95 anos, de causas naturais.

Veja também

calamidade pública Rio Grande do Sul: empresas têm até esta sexta (12) para aderir ao programa de Apoio Financeiro