Sertânia: motorista é preso ao tentar fugir com 4 kg de skunk em veículo na BR-232

Um homem de 59 anos foi preso ao transportar 4 kg de skunk, droga conhecida como "supermaconha", em um carro abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-232, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco.



Policiais rodoviários realizavam fiscalização no km 276 da pista nessa quarta-feira (5), quando deram ordem de parada ao motorista de um carro modelo Palio, que desobedeceu, acelerou o veículo e tentou fugir.

A equipe iniciou o acompanhamento e conseguiu abordar o carro em um posto de combustível. Durante a abordagem, o motorista admitiu que estava transportando drogas.

Dentro do veículo, foram encontrados quatro pacotes com skunk. Aos agentes, o condutor disse que pegou a droga no Sertão do Estado e iria entregá-la no Recife.

Segundo a PRF, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Arcoverde, também no Sertão, e poderá responder por tráfico de drogas.

