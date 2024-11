Solidariedade: shoppings de Pernambuco arrecadam alimentos para doação no Natal

A- A+

Em sua quarta edição, a campanha Alimente a Vida, que arrecada alimentos em shoppings centers de todas as regiões de Pernambuco, começa nesta quinta-feira (21). Toda a arrecadação será destinada para comunidades e instituições que serão identificadas pelo Transforma Brasil, plataforma nacional de voluntariado.

Participam da campanha todos os shoppings da Região Metropolitana do Recife (Recife, RioMar, Tacaruna, Boa Vista, Plaza, Guararapes, Patteo Olinda, Camará, Paulista North Way, Igarassu, Costa Dourada e Recife Outlet) e mais os shoppings Carpina, Vitória Park, Difusora e Polo, de Caruaru, e o Serra Talhada, no sertão do estado.

Clientes, colaboradores e empresas podem entregar itens não perecíveis ou realizar a doação em dinheiro para uma conta exclusiva da campanha, por meio do Pix [email protected], ou lendo o código QR nas peças de divulgação. O valor arrecadado será revertido para a compra de mais alimentos.

Para cada doação recebida em kg de alimento, os shoppings irão realizar uma doação na mesma quantidade. Além de ajudar famílias, os clientes que fizerem uma doação poderão encontrar benefícios, como descontos em alguma atração de final de ano ou ingresso social.



“Estamos fazendo uma ação que conta com doações por parte dos shoppings, mas também como motivação para a população participar. Esperamos um resultado ainda melhor do que nos anos anteriores para beneficiar uma grande quantidade de famílias”, afirma José Luiz Muniz, presidente da Associação Pernambucana de Shopping Centers (Apesce).

No ano passado, foram entregues 23 toneladas de alimentos, beneficiando mais de 10 mil pessoas.

O mapeamento das entregas é feito pelo Transforma Brasil, que vai fazer as entregas logo após o Natal, entregando pelo mês de janeiro.

