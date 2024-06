A- A+

MUNDO Submarino Titan: o que aconteceu com os corpos da tripulação durante a implosão? Os cinco tripulantes do submersível morreram pela força da pressão na estrutura do submarino; a expedição faz um ano nesta terça-feira

Os cinco tripulantes do submarino Titan morreram durante uma implosão, causada pela força da pressão na estrutura do submarino.



Cerca de 80 horas após o desaparecimento, do submarino Titan, a reserva de oxigênio do veículo já estaria no final. A expedição faz um ano nesta terça-feira. Mas o que ocorre com o corpo humano durante um evento de implosão?

O que acontece com o corpo em uma implosão?

O ex-diretor de medicina submarina e saúde de radiação da Marinha dos Estados Unidos, Dale Molé, explica que as mortes dos tripulantes do submarino Titan provavelmente foram instantâneas e indolores após a estrutura do submarino não ter conseguido suportar a pressão externa, que é extremamente alta na profundidade em que ele estava, cerca de 400 vezes superior à do nível do mar.

— Teria sido tão de repente, que eles nem saberiam que havia um problema ou o que aconteceu com eles. É como estar aqui um minuto, e então o interruptor é desligado. Você está vivo em um milissegundo e no próximo milissegundo você está morto — disse o especialista ao jornal britânico DailyMail.

O que é uma implosão?

Uma implosão é basicamente o oposto de uma explosão. Em vez de a pressão se mover de dentro para fora, ela entra. Mas, assim como seria numa explosão, é improvável que reste muito da embarcação e do que estava dentro dela após o acontecimento. Logo, os corpos foram destruídos pela alta pressão.

O que aconteceu com tripulantes de submarino Titan?

Um som compatível com o de uma implosão foi captado poucas horas após o submarino mergulhar no Atlântico Norte.

— O casco de pressão é a câmara onde residem os ocupantes. Parece que eles chegaram ao fundo quando o vaso de pressão implodiu e, geralmente, quando cede, cede de uma só vez. Parece que foi o cilindro de fibra de carbono que cedeu e resultou na implosão — avaliou Molé.

É o que explica também Nicolai Roterman, um ecologista de águas profundas da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido. Ele conta que bastaria uma única quebra na estrutura do submersível naquela profundidade para a embarcação ceder imediatamente, e os tripulantes morrerem.

— Se houvesse qualquer tipo de quebra no casco, os ocupantes sucumbiriam ao oceano em um instante — disse ao DailyMail.

Falhas no sistema de oxigenação do submarino Titan

Além disso, falhas no sistema de oxigenação podem ter levado os passageiros a chegarem no momento da implosão já vivendo efeitos de algo chamado narcose de nitrogênio, também conhecido como embriaguez das profundezas.

A partir de 30 metros de profundidade, há a necessidade de um suporte respiratório específico que mistura oxigênio diluído em gás hélio. Quando ele não funciona adequadamente, o aumento do nitrogênio provoca sintomas semelhantes à intoxicação por álcool, como problemas no raciocínio, desorientação, e até mesmo euforia.

