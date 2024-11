Tamandaré, no Litoral Sul, recebe a primeira Expo Riquezas de Tamandaré neste fim de semana

A partir desta quinta-feira (14) e até o domingo (17), a cidade de Tamandaré, no Litoral Sul do Estado, recebe a primeira Expo Riquezas de Tamandaré.

A ação vai ocupar a Praça da Juventude, que fica na Avenida José Bezerra Sobrinho, no centro da cidade. As atividades acontecem das 17h às 22h.

Muito conhecida pelas belezas naturais e pela produção agrícola, especialmente a canavieira, a cidade também mostra potencial em seu artesanato.

A iniciativa, desenvolvida através de uma parceria entre o Sebrae/PE e a Prefeitura do município, visa fortalecer o setor e mostrar o talento dos trabalhadores do município.

Espaço Sebrae

Nesta quarta-feira (14), o espaço exclusivo do Sebrae/PE no evento disponibiliza atendimento empresarial, além de apresentar soluções assinadas pela instituição, entre outros conteúdos.

A partir das 19h, o estande recebe também palestra motivacional sobre empreendedorismo com a influenciadora digital e consultora do Sebrae/PE Carol Maia.

A ação no local inclui a realização de consultorias em gestão financeira e marketing digital e a oferta de linhas de crédito pelo Banco do Brasil e Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE).

Expo Riquezas

De 15 a 17 de novembro, a Praça da Juventude recebe uma exposição de artesanato local, que se destaca pela criatividade na produção de peças em crochê, macramê, além de itens com elementos naturais, como escamas e conchas, e elaborados com materiais recicláveis.

Durante a mostra, os 20 expositores vão apresentar ao público roupas, bolsas, acessórios de moda, brinquedos, artigos de decoração e muito mais.

“A primeira edição da Expo Riquezas de Tamandaré promete ser uma grande oportunidade para empreendedores do município e região. Eles poderão comercializar seus produtos, aprender conteúdos importantes para o desenvolvimento do trabalho, fazer novas conexões e ainda divulgar seu talento e criações para o público. Tudo isso ajuda a gerar renda e fortalecer a economia da cidade”, comentou a analista do Sebrae/PE Kátia Georgina.