Javier Milei Tarcísio concede Ordem do Ipiranga, mais alta honraria do estado, a irmã de Javier Milei Governador de São Paulo teve reunião fechada com Karina Milei, secretária-geral da presidência da Argentina; homenagem é aceno à base bolsonarista.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), recebeu na tarde desta segunda-feira (2), no Palácio dos Bandeirantes, a secretária-geral da presidência da Argentina, Karina Milei, irmã do presidente Javier Milei, e o ministro da economia do país vizinho, Luis Caputo.

Ele concedeu a Ordem do Ipiranga a Karina, a mais alta honraria do estado. Segundo o governador, foi uma homenagem ao povo argentino.

A comitiva viajou à capital paulista a convite da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Antes do encontro, Caputo palestrou a empresários sobre perspectivas econômicas para o país, que enfrenta severa crise financeira, e levantou a possibilidade de novas parcerias e oportunidades de negócio com o setor privado.

O encontro na sede do governo do estado teria sido agendado pela comitiva, e não por Tarcísio. Não há registro de que o gesto tenha se estendido a autoridades da gestão federal. Milei se elegeu em 2023 com discurso de defesa do capital e faz oposição ao presidente Lula (PT) na América do Sul. A sua posse teve comitiva bolsonarista liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seus filhos e o próprio governador paulista.

Karina e Caputo chegaram ao Palácio pouco depois das 16h e se dirigiram ao gabinete do governador. Ficaram por lá por mais de duas horas e deixaram o local sem falar com a imprensa. O governador, da mesma forma, repetiu o voto de silêncio que vem adotando desde o segundo turno das eleições municipais na maioria dos compromissos.

O gesto à secretária e irmã de Milei, figura central na política argentina, ajuda a cativar o grupo de apoiadores bolsonaristas depois de Tarcísio ter participado de mais um evento ao lado do presidente Lula (PT), na sexta-feira passada, em Brasília, para assinatura de contratos de financiamento de obras. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), também esteve presente.

Na ocasião, foram anunciados R$ 10,6 bilhões do BNDES para aplicar na linha 2 de metrô, nos dois trechos norte do Rodoanel, no trem intercidades de São Paulo a Campinas e na compra de ônibus elétricos.

Ministros do governo federal alfinetaram em seus discursos a investigação da PF sobre a trama golpista que levou ao indiciamento de Bolsonaro. O governador, dias antes, declarou nas redes sociais que o inquérito contra o seu padrinho político seria uma “narrativa que carece de provas”.

Também participaram da reunião no Bandeirantes os secretários da Casa Civil, Arthur Lima, e da Fazenda, Samuel Kinoshita. Luis Maria Kreckler, cônsul-geral da Argentina, acompanhou a comitiva ao longo de todo o dia junto a outros representantes do país.

