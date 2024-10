TI Joana Bezerra recebe campanha ''Gentileza nunca é demais''

A- A+

O Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), em parceria com a Secretaria de Defesa Social (SDS), promoveu, na manhã desta quarta-feira (30), a campanha "Gentileza nunca é demais", no Terminal Integrado Joana Bezerra, na área central do Recife.

A ação aconteceu em alusão à conscientização da importância de um trânsito com mais segurança, com foco principal no respeito ao próximo e a melhor convivência entre os usuários do transporte público e, principalmente, garantindo a segurança aos passageiros de ônibus da Região Metropolitana do Recife (RMR).

No local, técnicos de educação e fiscalização realizaram panfletagem e proferiram uma mini palestra alertando sobre o respeito aos idosos, gestantes, pessoas com deficiência, às filas e aos motoristas, além de respectivos pontos de parada, entradas dos terminais e preservação do patrimônio público.

A ação também buscou alertar aos pais e jovens sobre os perigos de acessar o terminal pelo portão exclusivo para ônibus, além de conscientizar sobre a importância dos usuários do transporte público em terem empatia ao próximo e o cumprimento dos direitos e deveres dos passageiros.

Vistoria técnica

Técnicos de vistoria do Consórcio participaram da ação analisando os itens de acessibilidade, como a Plataforma Elevatória Veicular (PEV), assentos preferenciais, balaustre, cinto de segurança do cadeirante e a comunicação visual voltada para a acessibilidade.

Técnicos do CTM realizam vistorias em ônibus | Foto: Paulo Macil/CTM

Os ônibus que não estavam de acordo com a legislação vigente foram autuados e determinados seu recolhimento.

Segundo Matheus Freitas, diretor-presidente do CTM, o objetivo da ação foi proporcionar ao usuário uma viagem mais segura, cada vez com mais dignidade e respeito.

"Com essas ações, estamos garantindo a segurança dos passageiros, trazendo cada vez mais dignidade e respeito aos usuários do sistema. O maior respeita o menor, por isso, solicitamos que os motoristas tenham mais atenção com os carros, motociclistas, ciclistas e, principalmente, os pedestres, que são nossos principais usuários. Todas as vezes em que a população constatar essas irregularidades, denuncie através dos nossos canais de atendimento", destacou.

Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158, ou pelo WhatsApp (9.9488.3999), das 5h30 às 21h30, para mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos, exclusivo para reclamações.

As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones 3182.5511/5518.



