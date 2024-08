A- A+

Morro da Conceição Tragédia no Morro da Conceição: secretário da SDS expressa condolências e comenta possível causa Alessandro Carvalho detalhou a atuação das equipes no local

Equipes da Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros, Instituto de Medicina Legal (IML), Samu Recife e Defesa Civil da Capital e do Estado seguem atuando no Santuário da Igreja do Morro de Nossa Senhora da Conceição, na Zona Norte do Recife, após o desabamento da estrutura do teto na tarde desta sexta-feira (30), que deixou mortos e feridos.

Responsável pela maior parte do efetivo que está atuando no local, o secretário de Defesa Social (SDS), Alessandro Carvalho, expressou as condolências e deu detalhes sobre a atuação das equipes e comentou possíveis causas da tragédia.

"Primeiro, quero expressar minhas condolências e solidariedade às vítimas e suas famílias. Foi um colapso estrutural que envolveu todo o telhado da igreja. Num primeiro momento, populares prestaram auxílio, mas a resposta dos serviços de emergência foi muito rápida. Em menos de dez minutos, equipes do Corpo de Bombeiros e policiais já estavam no local", disse Alessandro.

De acordo com o secretário, 15 viaturas dos Bombeiros e 40 agentes da coorporação foram enviados ao local, além de policiais militares e equipes do Samu e da Defesa Civil. Os agentes também contaram com o apoio de cães farejadores, que indicam que não há mais vítimas a serem resgatadas.

"Os cães farejadores do Corpo de Bombeiros já fizeram buscas e não há indicação de mais vítimas sob os escombros. Contudo, só teremos certeza quando toda a retirada for concluída, mas confiamos nos nossos cães de busca", afirmou o secretário.

Também estão presentes no local, prestando todo apoio necessário, os secretários de Desenvolvimento Urbano, Assistência Social do Estado de Pernambuco.



Alessandro Carvalho informou ainda que, segundo o Corpo de Bombeiros e o Samu, 21 pessoas foram resgatadas com vida e dois corpos foram encaminhados pelo IML.

"Ainda não sabemos o número exato de vítimas. O Corpo de Bombeiros e o SAMU informaram que 21 pessoas foram resgatadas. Felizmente, nenhuma está em estado grave, exceto por uma criança que inspira cuidados especiais. Porém, infelizmente, duas pessoas foram encontradas sem vida. Os corpos já foram resgatados e transportados para o Instituto Médico Legal (IML)", informou Alessandro.

Colapso na estrutura do telhado

No momento do incidente, havia um grupo de pessoas realizando a distribuição de cestas básicas. "Por sorte, não havia mais gente presente, o que evitou um número maior de vítimas", comentou o secretário.

Alessandro Carvalho ressaltou que ainda não é possível definir o número exato de feridos, mas ele será atualizado conforme o atendimento realizado nas UPAs e hospitais da Cidade.

Ainda segundo informações do secretário da SDS, há uma suspeita de que as placas solares, recentemente instaladas no local, possam ter contribuído para o colapso. No entanto, será necessário um laudo técnico para confirmar essa hipótese.

"Por enquanto, é prematuro fazer qualquer afirmação. Foi uma tragédia muito grande, e estamos trabalhando para esclarecer o ocorrido o mais rápido possível. A Polícia Civil já está envolvida, e vamos dar todo o apoio às famílias e procurar reconstruir o santuário", declarou o chefe da pasta.

SDS emite nota oficial sobre tradégia do Morro da Conceição

A Secretaria de Defesa Social (SDS) informou, por meio de nota oficial, mais detalhes sobre a ocorrência. Confira a nota na íntegra:

A Secretaria de Defesa Social, através de suas operativas, lamenta a ocorrência de desabamento do teto da Igreja do Morro da Conceição no Recife e informa que logo após tomar conhecimento do fato empregou todos os esforços possíveis para o atendimento imediato às vítimas. A Polícia Militar, primeira operativa a chegar ao local, por contar com uma base do projeto Kobam ao lado da igreja, fez os primeiros atendimentos, isolou o local e acionou o Corpo de Bombeiros. A Corporação empregou 40 policiais militares e 15 viaturas. O Corpo de Bombeiros atuou com 35 homens da Corporação, 2 cães e deslocou para a ocorrência 16 viaturas sendo: 4 ambulâncias, 3 viaturas de Salvamento (incluindo a viatura com cães), 4 motos de resgate, 3 viaturas de comando operacional, 1 viatura de incêndio e 1 de mergulho para reforço de efetivo. Foram socorridas, para unidades hospitalares, 22 vítimas e, infelizmente, 2 pessoas foram a óbito sendo um homem com 54 anos e uma mulher de 68. Um inquérito da Polícia Civil já foi instaurado, sendo requisitadas as imagens para colaborar nas investigações. O drone da Defesa Civil do Estado já fez um sobrevoo para fazer as imagens e compartilhar com as autoridades responsáveis pelo caso, além de uma avaliação prévia da estrutura relizada por engenheiros da SEPDEC. A Polícia Científica enviou ao local 3 equipes dentre integrantes do IML e do Instituto de Criminalística.

