Trânsito: corridas e caminhada interditam vias neste fim de semana

Para este fim de semana, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou esquemas de trânsito para garantir a segurança viárias em vias do Recife.

As alterações ocorrem devido a eventos de rua que serão realizados no sábado (12) e domingo (13).

No sábado, a 20ª Corrida do Fogo começa às 6h30 no bairro da Boa Vista, com dois trajetos, de 5 km e de 10 km. O primeiro tem início na Avenida João de Barros, no Quartel Central do Corpo de Bombeiros, segue pela Rua do Príncipe, Parque Treze de Maio, indo direto para a Rua da Aurora, Av. Mário Melo, Rua dos Palmares retornando pela Avenida João de Barros até o Quartel Central do Corpo de Bombeiros.

O de 10 km também parte do Quartel Central, na Avenida João de Barros, passando pela sede da Neoenergia, Rua do Príncipe, Parque Treze de Maio, Palácio do Governo, Paço Alfândega, Cais do Sertão, Terminal Marítimo, Ponte do Limoeiro, Rua da Aurora, Av. Mário Melo, Rua dos Palmares, Rua 48 e retornando ao Quartel do Corpo de Bombeiros.

Já no domingo, a Corrida Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul da cidade, começa a partir das 6h. A prova acontece na Avenida Boa Viagem, entre o Segundo Jardim e o Parque Dona Lindu.



Por isso, durante o evento, ocorrerão os desvios: da Av. Boa Viagem para a Rua João Cardoso Aires; das ruas Bruno Veloso, Ernesto de Paula Santos, Félix de Brito e Melo e Rua Padre Bernardino Pessoa para a Rua dos Navegantes e da Rua Vicente Gomes para a Rua Setúbal. De acordo com a organização do evento a corrida deve terminar às 9h.

Também no domingo e na Zona Sul da cidade, a Corrida Centauro Desbrava tem início no Shopping Recife, saindo pela Rua Bruno Veloso, Avenida Dom João VI (no contra-fluxo da via), seguindo pela Ponte sobre o canal para acessar a pista oeste da Av. Dom João VI, pista oeste da Via Mangue até a Praça Marcantônio Vilaça com retorno pelo mesmo trajeto.

Segundo os organizadores do evento, a corrida tem previsão para terminar às 9h30.

E fechando os eventos do dia 13, acontece a Caminhada Sim à Vida, que tem início às 17h, na Avenida Boa Viagem, entre a Rua Coronel Benedito Chaves e o Segundo Jardim. Os desvios de trânsito devem ser feitos, a partir da Pracinha de Boa Viagem.

As interdições serão itinerantes e liberadas à medida que os atletas passarem. Agentes e orientadores de trânsito estarão no local para promover a segurança viária do público e dos condutores.

Em caso de dúvidas, os cidadãos devem acionar a CTTU pelo teleatendimento gratuito e 24 horas no número 0800.081.1078.

