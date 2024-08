A- A+

PARIS-2024 Triatleta diz não lavar as mãos após ir a banheiro para evitar contrair bactérias no Sena; funciona? Bactéria geralmente causa febre, enjoo, diarreia e seus sintomas desaparecem naturalmente em poucos dias

O triatleta americano Seth Rider revelou durante uma coletiva de imprensa que não está preocupado com a exposição a bactéria E.coli, presente nas águas do rio Sena durante a prova de nado nas Olimpíadas. Isso porque, ele tem evitado lavar as mãos depois de usar o banheiro.

Segundo ele, isso faz ele “aumentar o limite de E. coli me expondo a um pouco de E. coli na minha vida cotidiana". A bactéria geralmente causa febre, enjoo, diarreia e seus sintomas desaparecem naturalmente em poucos dias.

Entretanto, a comunidade médica rechaçou a atitude do atleta e disse que o que ele está fazendo, além de não prevenir contra a bactéria ainda pode causar danos a outras pessoas que convivem com o rapaz.

“Nós já carregamos E. Coli em nosso intestino. Então, 'construir tolerância a E. coli' não reduziria o risco desses outros patógenos que poderiam estar na água. Lavar as mãos depois de usar o banheiro serve principalmente para não infectar outras pessoas caso você já esteja infectado. Então o que ele está fazendo não vai reduzir o risco dele, mas pode aumentar o risco para os outros”, explica o professor Paul Hunter, renomado especialista em doenças infecciosas da Universidade de East Anglia, na Inglaterra.

Simon Clarke, microbiologista da Universidade de Reading, chamou de absurda a atitude do atleta. "É absurdo sugerir que diminuir seus próprios níveis de higiene pessoal é uma forma de se proteger contra a exposição a patógenos perigosos. A presença de E. Coli em água contaminada com esgoto é um indicador dos níveis de cargas de outros patógenos também, então o risco vai muito além”, disse.

O cientista ainda comentou que a bactéria pode causar doenças muito mais graves do que dor de barriga, podendo levar à insuficiência renal. Além de que a água não tratada pode conter outras doenças como tênias e hepatite.

Especialistas há muito se preocupam com a E. coli produtora de toxina shiga (STEC), uma cepa rara do micróbio causador de diarreia.

O STEC é considerado extremamente infeccioso e, em até 15% dos casos, o micróbio pode causar síndrome hemolítico-urêmica (SHU), uma condição potencialmente fatal que pode levar à insuficiência renal.



Uma pequena proporção de adultos pode desenvolver uma condição semelhante chamada púrpura trombocitopênica trombótica (PTT).

A primeira prova de nado no Sena ocorreu nesta quarta-feira, 31, para a prova de Triatlo feminino. Djenyfer Arnold foi a melhor brasileira na disputa e ela respondeu com bom humor ao ser perguntada sobre a qualidade da água do rio Sena. “Qualidade da água vamos saber amanhã, quando os goles fizerem efeito aqui dentro”, disse.

Os esforços para limpar a água incluíram a criação de uma bacia gigante para captar água da chuva e, ao mesmo tempo, evitar que águas residuais fossem parar no rio.

A infraestrutura de esgoto também foi reformada e as estações de tratamento de águas residuais foram modernizadas. No entanto, os organizadores sabiam que chuvas fortes nos dias que antecedem uma competição ainda poderiam aumentar os níveis da bactéria nociva E. Coli.

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Hezbollah diz que resposta a ataque israelense que matou seu comandante é "inevitável"