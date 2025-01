Trump faz pouco caso da treta entre Elon Musk e Sam Altman: "Ele odeia um dos caras"

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizou as críticas que Elon Musk fez ao megaprojeto de inteligência artificial anunciado por ele nesta semana, segundo a CNN. Em coletiva de imprensa na Casa Branca, Trump disse que os comentários do bilionário partem de uma rivalidade pessoal com Altman, CEO da OpenAI, uma das empresas envolvidas no investimento.

"Ele odeia um dos caras", disse Trump. "Falei com Elon, assim como com todos os envolvidos. São pessoas muito inteligentes, mas acontece que Elon não suporta uma delas. Eu também tenho minhas desavenças com algumas pessoas", completou o ex-presidente.

Musk, que já criticou Altman outras vezes, trocou farpas com o executivo esta semana. O fundador da Tesla questionou no X se a Oracle, a OpenAI e o Softbank, que participaram do anúncio de Trump, teriam capacidade de cumprir a promessa de aportar bilhões de dólares em infraestrutura de IA.

Altman chegou a responder o bilionário dizendo que ele estava errado e sugeriu que ele estava chateado porque o acordo entraria em conflito com seus próprios esforços privados em IA.

Mas o próprio Trump minimizou o episódio, reforçando que os investimentos virão do setor privado. "Eles estão colocando o dinheiro. São pessoas muito ricas, então espero que tenham os recursos necessários", disse ele.

A relação conturbada entre Musk e Altman se arrasta há alguns meses. O CEO da Starlink fundador da Tesla foi um dos primeiros investidores da OpenAI e chegou a instaurar um processo judicial, acusando a startup de se desviar de seu contrato original de empresa sem fins lucrativos, de acesso aberto e destinada a desenvolver a IA “em benefício da humanidade.”

