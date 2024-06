Um dos maiores arrombadores de caixa eletrônico do MT é detido em Igarassu pela PRF

A- A+

Considerado um dos maiores arrombadores de caixa eletrônico do estado do Mato Grosso, foi detido nesta sexta (21), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 101, em Igarassu, no Grande Recife.

Segundo a PRF, o homem, que possui diversas passagens na polícia, apresentou identidade falsa e estava dirigindo um carro roubado, além de ter rompido a tornozeleira eletrônica.

"Os policiais perceberam a adulteração e descobriram o nome verdadeiro do condutor. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto desde maio deste ano, emitido pela Vara de Execução Penal de João Pessoa", disse a PRF em nota.

Ainda de acordo com a PRF, o homem possuía passagem na polícia por furto, receptação, associação criminosa, identidade falsa, porte e posse ilegal de arma de fogo.

Além do histórico no Mato Grosso, ele também tem crimes registrados no Rio Grande do Norte, Bahia, Pernambuco e Paraná. O carro em que ele estava possuía placas clonadas e queixa de roubo desde o dia 25 de maio deste ano, no Rio de Janeiro.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Paulista, para ser apresentado à justiça.

