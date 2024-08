A- A+

MUNDO Um dos maiores diamantes do mundo é encontrado por empresa canadense em Botsuana Com 2.492 quilates, pedra preciosa mal cabe na palma da mão

Um dos maiores diamantes já encontrados até hoje, de 2.492 quilates e que mal cabe na palma da mão, foi encontrado em uma mina em Botsuana, maior produtor africano deste tipo de pedra preciosa, anunciou nesta quinta-feira a empresa de mineração canadense Lucara.

O diamante, encontrado na mina de Karowe, no Nordeste do país, é "um dos maiores diamantes brutos já descobertos", afirmou a empresa em um comunicado. Também é o maior diamante encontrado em Botsuana, destacou a presidência do país do sul do continente africano em outro comunicado.





Em quilates, não está muito distante do maior diamante conhecido no mundo, o "Cullinan", de mais de 3.100 quilates, encontrado na África do Sul em 1905.

"Estamos em êxtase com a recuperação deste diamante extraordinário de 2.492 quilates", disse o CEO da Lucara, William Lamb.

A empresa não revelou o valor da descoberta, nem sua qualidade, mas apresentará a descoberta à imprensa durante a tarde em Gaborone. O diamante também será exibido ao presidente Mokgweetsi Masisi.

Botsuana, com 2,6 milhões de habitantes, é um dos maiores produtores mundiais de diamantes, sua principal fonte de recursos.

No comunicado, a Lucara afirma que os recursos proporcionam a Botsuana "benefícios socioeconômicos consideráveis", como a possibilidade de financiar "setores essenciais como educação e saúde", assim como o setor de infraestruturas.

Antes da descoberta anunciada nesta quinta-feira, o maior diamante encontrado em Botsuana era uma pedra de 1.758 quilates, também extraída pela Lucara em 2019 e batizada como 'Sewelo'.

