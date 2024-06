Vegetais congelados ou frescos? Qual é o melhor e o mais nutritivo para à saúde?

A- A+

Com a rotina do dia a dia e a correria do trabalho, os hábitos de vida estão mudando. O cozinhar e comprar comida estão relacionados a essa mudança.



Pessoas de diferentes idades estão preferindo comprar, por exemplo, vegetais e legumes congelados, para facilitar na hora de cozinhar e até poupar dinheiro, visto que eles são mais baratos, porém, eles são melhores ou tem maiores valores nutricionais do que os frescos?

Os vegetais frescos são mais crocantes, mas seus níveis de nutrientes podem não ser tão altos. Segundo especialistas, assim que são colhidos, eles começam a perder seus nutrientes. Isso porque, quando são separados de sua fonte de nutrientes.





As células dos vegetais, para se manterem vivas, respiram a uma taxa mais elevada, o que pode, por sua vez, levar à perda de nutrientes. Isto também pode acontecer através da oxidação, quando os vegetais são expostos ao oxigênio durante o armazenamento e processamento.

Com a disparada dos preços dos supermercados, algumas pessoas começaram a cultivar seus próprios vegetais e legumes ou obtê-los em hortas comunitárias. Os alimentos frescos dos supermercados normalmente demoram um pouco mais para chegar às nossas mesas.

Segundo especialistas, para aproveitar ao máximo os nutrientes dos vegetais frescos, eles precisariam ser consumidos em alguns dias. “Depois de quatro, cinco ou sete dias, a equação é completamente diferente”, disse Gene Lester, fisiologista vegetal e líder do programa nacional do Departamento de Agricultura dos EUA, à CNN Health.

E é justamente essa rapidez na degradação dos vegetais frescos que a maioria das pessoas prefere congelá-los. Eles são geralmente considerados como tendo maior teor de nutrientes porque são congelados logo após serem colhidos.

No entanto, há algumas sugestões de que os vegetais congelados podem ter menos vitamina C do que os vegetais frescos. Isso ocorre porque os vegetais congelados são escaldados, processo que envolve escaldar rapidamente os vegetais em água fervente ou vapor e depois resfriá-los rapidamente.

A vitamina C, no entanto, também pode degradar-se sob o calor, o que significa que parte dela pode desaparecer dos vegetais destinados a serem congelados.

Um estudo de 2015 que examinou a retenção de vitaminas de oito frutas e vegetais diferentes não encontrou diferenças significativas na vitamina C entre espinafre, cenoura, ervilha e brócolis frescos e congelados. O estudo também concluiu que, em geral, o teor de vitaminas dos vegetais congelados era comparável – e por vezes até superior – ao dos frescos.

Ou seja, não existe um melhor do que o outro. Todos os vegetais são repletos de fibras, juntamente com vitaminas e minerais, e fornecem todos os tipos de benefícios, incluindo melhor digestão, suporte para o sistema imunológico e aumento de energia.

Entre os frescos e congelados, é melhor escolher o que funciona melhor para o seu dia a dia e a sua rotina. Apenas não deixe de consumi-los.

