Veja que fruta com alto nível de proteína pode ajudar a aumentar sua massa muscular

Devido à sua riqueza em nutrientes e minerais, as frutas e verduras são fundamentais para uma alimentação saudável. Nesse contexto, há uma fruta desidratada que se destaca pela ampla variedade de benefícios que oferece ao corpo humano, graças ao seu alto conteúdo de fibra, vitaminas, antioxidantes e proteínas. Este alimento não é consumido de forma recorrente e provavelmente isso ocorre porque nem todos conhecem seu aporte nutricional. Por isso, a seguir, vamos contar qual fruta é essa, que em breve pode ser incluída na sua dieta diária.

A fruta que se posiciona como um candidato intrigante para substituir a carne, destacando-se pelo seu notável conteúdo de proteínas, é a ameixa seca ou desidratada. Estudos desenvolvidos na Universidade Estadual de Oklahoma destacaram os benefícios dessa fruta, evidenciando que ela fortalece os ossos e estimula a produção de IGF-1, uma proteína-chave na regulação do crescimento. Este superalimento não só oferece vantagens para a saúde óssea, mas também se destaca em dietas voltadas para o aumento de massa muscular ou controle de peso, devido à sua capacidade de satisfazer o apetite de maneira eficaz, conforme informado pelo jornal Cronista.





Benefícios de consumir ameixa seca

A ameixa seca combate eficazmente o estreitamento devido ao seu conteúdo de fibras como a pectina, celulose e hemicelulose, que ajudam a regular o intestino e facilitam a eliminação das fezes de maneira natural. Além disso, essa fruta desidratada protege o corpo contra doenças cardiovasculares, devido ao seu conteúdo de vitamina C e vitamina K, que previnem a calcificação das artérias e mantêm a saúde dos vasos sanguíneos. Suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes também ajudam a controlar a pressão arterial.

Veja os benefícios:

Combate ao estreitamento: primeiramente, por ser rica em fibras, alivia o estreitamento e diminui o risco de hemorroidas, aquelas veias inflamadas que causam desconforto e sangramento no reto. Além disso, atua como um laxante natural.

Reduz o colesterol: um de seus componentes, a pectina, ajuda a reduzir o colesterol, diminuindo a absorção de gorduras. Também diminui os níveis elevados de glicose no sangue.

Potencial anti-inflamatório: o portal Tua Saúde aponta que, por possuir flavonoides e polifenóis, tem efeito anti-inflamatório e antioxidante.

Ajuda a emagrecer: aumenta a sensação de saciedade, facilitando a perda de peso. Além disso, essa fruta desidratada pode ser de grande ajuda na perda de peso, pois seu alto conteúdo de fibras acelera a digestão e prolonga a sensação de saciedade, o que pode ser benéfico para controlar o apetite e atingir objetivos de peso saudáveis.

Prevenção da anemia: um ponto importante para aqueles que sofrem de anemia é que a ameixa seca é rica em ferro, o que favorece a recuperação. Lembre-se de que, nesses casos, a recomendação é consumir frutas vermelhas.

Como adicionar ameixa seca à sua dieta?

A nutricionista Tatiana Zanin enfatiza que, para aproveitar ao máximo os benefícios da ameixa seca, é crucial consumi-la em quantidades moderadas.

— Como a desidratação concentra todos os nutrientes e aumenta sua densidade calórica, é recomendável consumir pequenas porções — explica.

Essa fruta versátil pode ser apreciada sozinha como um lanche nutritivo ou incorporada à dieta de diversas formas: misturada com iogurte, aveia ou cereais; incorporada em sucos ou vitaminas; ou até mesmo como ingrediente para fazer geleia caseira. Consumir cerca de 40 gramas diárias (equivalente a 4-5 unidades) fornece aproximadamente 96 kcal, otimizando seus benefícios nutricionais, conforme a especialista.

Qual é o valor nutricional de 100 gramas de ameixa desidratada?

A ameixa seca oferece um valor nutricional concentrado e variado a cada 100 gramas. Sua composição inclui 240 calorias, 63,88 gramas de carboidratos, 2,18 gramas de proteínas e 7,1 gramas de fibras, favorecendo a saúde digestiva. Em termos de gorduras, contém apenas 0,38 gramas.

Em relação aos minerais, fornece 2 mg de sódio, 43 mg de cálcio, 0,93 mg de ferro, 7 mg de magnésio, 69 mg de fósforo e 732 mg de potássio, este último crucial para a função muscular e nervosa. Em vitaminas, destaca-se pelo conteúdo de vitamina B2 (0,19 mg) e vitamina B3 (1,88 mg), embora seja baixa em vitamina C (0,6 mg) e não contenha vitamina A nem vitamina B12.

Por que as ameixas secas são tão eficazes contra o estreitamento?

Além de serem uma fonte de vitaminas, as ameixas secas são utilizadas para tratar o estreitamento. Conforme a fundação espanhola Eroski, dedicada à promoção de bons hábitos alimentares, isso se deve à sua destacada presença de fibra dietética e sorbitol.

Este último, conforme explica a Federação Espanhola de Nutrição (FEN), tem uma leve ação laxante, potencializada pelo consumo de fibras, favorecendo o trânsito intestinal.

— As ameixas secas concentram todos os nutrientes, pois possuem menos água que as ameixas frescas, explica a Eroski. Ou seja, em porções do mesmo peso, obtemos mais quantidade de nutrientes com ameixas secas do que com ameixas frescas. E embora possamos obter maior quantidade de sorbitol e fibras, o mesmo ocorre com o açúcar e as calorias. Portanto, não se deve exagerar no seu consumo.

