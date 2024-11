A- A+

VIOLÊNCIA Vereador do PT é vítima de assalto no Túnel Rebouças em fim de semana marcado por violência no Rio Criminosos armados com fuzil roubaram o veículo do parlamentar; região registra arrastão e tiroteios

O vereador do Rio de Janeiro Édson Santos (PT) foi vítima de um assalto à mão armada no Túnel Rebouças, sentido Lagoa, um dos principais acessos entre a Zona Norte e a Zona Sul do Rio. Segundo informações, os criminosos estavam armados com fuzil e levaram o Jeep do parlamentar, na noite de sexta-feira (22).

Neste sábado (23), o veículo foi localizado abandonado na Rua Barão de Petrópolis, no bairro do Rio Comprido, durante patrulhamento de policiais do 4º BPM (São Cristóvão). Após consulta, foi confirmado que o automóvel havia sido roubado na noite anterior. A ocorrência inicial foi registrada na 15ª DP (Gávea), mas as investigações agora estão sob responsabilidade da 10ª DP (Botafogo).

O caso do vereador Édson Santos é apenas um dos episódios que marcaram um fim de semana violento no Túnel Rebouças e suas proximidades. Ainda na manhã de sábado (23), por volta das 10h, um arrastão próximo ao acesso do túnel assustou motoristas que passavam pela Avenida Paulo de Frontin, no Rio Comprido, na Zona Central.



De acordo com a Polícia Militar, bandidos armados realizaram assaltos na via e chegaram a atirar contra agentes que estavam em patrulhamento. Houve confronto, mas os criminosos conseguiram fugir. Apesar da troca de tiros, não houve feridos. O policiamento foi reforçado na região.

Imagens do arrastão, registradas por motoristas e compartilhadas nas redes sociais, mostram a ação dos criminosos, que roubaram diversos veículos. A Polícia Civil investiga o caso, registrado na 6ª DP (Cidade Nova), e busca identificar os autores dos crimes.

Escalada da violência

Nas redes sociais, internautas manifestaram revolta e desânimo com a insegurança na cidade. “Os caras agem na maior tranquilidade. O RJ acabou”, comentou um usuário. Outro afirmou: “Isso não pode ser normal em uma cidade. Assaltos sincronizados e nada é feito”.

Reforço na segurança

Diante dos episódios, a Polícia Militar afirmou que intensificou o policiamento no Túnel Rebouças e regiões adjacentes para prevenir novas ações criminosas.

Veja também

UE Macron reforça compromisso com agricultura francesa em meio a protestos por acordo UE-Mercosul