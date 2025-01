Vestibular IFPE: CTM reforça frota de ônibus com destino ao Campus Igarassu neste domingo (19)

A- A+

Com o objetivo de garantir uma locomoção mais eficiente para os candidatos do vestibular unificado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), no Campus Igarassu, o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) realizará um reforço na frota da linha 1908 – TI Igarassu (Circular) na manhã deste domingo (19).

A medida foi planejada para atender a demanda de estudantes que participarão das provas, que ocorrerão no turno da manhã. A ampliação da frota busca assegurar que os candidatos tenham acesso ao local do exame de maneira prática e segura, reduzindo possíveis atrasos causados por limitações no transporte público.

Sobre o vestibular do IFPE

A etapa é destinada a candidatos nos cursos de graduação presenciais e a distância, além dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio nos campi de Abreu e Lima, Afogados da Ingazeira, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Garanhuns, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Palmares, Paulista, Pesqueira e Recife.

As provas terão início às 9h, com duração de até três horas para candidatos dos cursos técnicos e até quatro horas para aqueles que disputam vagas nos cursos de graduação. Os portões serão abertos às 7h45 e fechados às 8h45.

A recomendação é que os candidatos cheguem ao local com pelo menos uma hora de antecedência, munidos de documento oficial de identificação com foto, cartão de inscrição impresso e caneta esferográfica de tinta preta.

Central de atendimento e denúncia

O Consórcio disponibiliza uma Central de Atendimento ao Cliente para esclarecer dúvidas e registrar reclamações. O atendimento está disponível pelos seguintes canais:



Telefone: 0800 081 0158 (das 7h às 19h);

WhatsApp: (81) 9.9488.3999 (disponível das 5h30 às 21h30 para mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos);

Ouvidoria: demandas podem ser enviadas pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (81) 3182.5511 / 3182.5518.

