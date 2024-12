Virada Recife 2025: Veja esquema de segurança, o que pode levar e programação completa da festa

A- A+

Recife está pronto para dar as boas-vindas a 2025 com a Virada Recife, considerada a maior festa de Réveillon já realizada na capital pernambucana.

A programação, marcada para a noite desta terça-feira (31), contará com shows em quatro polos: Orla do Pina, Lagoa do Araçá, Ibura e Morro da Conceição.

Grandes nomes como Alok, Nattan, Almir Rouche, Nena Queiroga e Geraldinho Lins estão entre as atrações que prometem animar o público até a chegada do novo ano.

Chefe do COP, Anderson Soares. Foto: Arthur Mota / Folha de Pernambuco

Para garantir conforto e segurança, a Prefeitura do Recife montou um esquema integrado de serviços.

Cerca de 4,5 mil servidores, coordenados pelo Centro de Operações (COP), atuarão em áreas como mobilidade, saúde e controle urbano.

"Esse formato de interlocução e gestão integrada com as secretarias municipais já foi testado e deu certo no Réveillon e no Carnaval passados”, afirma o chefe do COP, Anderson Soares.

Espetáculo de Fogos Sem Estampido

Uma das principais atrações da virada será a queima de fogos na Orla do Pina e Acaiaca, com duração de 10 minutos em cada local. O espetáculo contará com 15 toneladas de fogos sincronizados via satélite, criando um balé de cores e formas no céu. O sistema de disparo remoto garante segurança e atende à legislação que proíbe estampidos.

Secretário de Turismo e Lazer, Antonio Coelho. Foto: Arthur Mota / Folha de Pernambuco

Os artefatos serão lançados de balsas a mais de 500 metros da costa, compondo cenografias como a flor de lótus.

"O show de fogos é uma das tradições mais esperadas em todo o mundo para celebrar a chegada do novo ano. Os recifenses e os turistas, que escolheram nossa cidade para passar o réveillon, vão assistir a um espetáculo memorável que está sendo preparado para a Virada de 2025. Será uma exibição encantadora de efeitos visuais, que iluminará o céu do Recife. Estamos preparados para oferecer um espetáculo inesquecível, que promete fascinar a todos, de forma segura e tranquila. Por isso, convidamos todos a viverem essa experiência de grande beleza, alegria e celebração do novo ano que está chegando", destacou o secretário de Turismo e Lazer, Antonio Coelho.

Esquema de Trânsito e Mobilidade

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) implementará bloqueios na Avenida Boa Viagem, entre a Rua Pereira Costa e a Avenida Antônio de Góes, das 14h às 6h. Alternativas de acesso e estacionamento serão sinalizadas, com fiscalização rigorosa para coibir infrações.

Quem optar pelo transporte público poderá usar o Expresso Réveillon, com ônibus saindo dos shoppings RioMar, Recife e Tacaruna por R$ 15,00, incluindo ida e volta.

Os motoristas podem deixar os carros nos shoppings e pagar R$ 15,00 pela pulseira de ida e volta, indo de ônibus até a orla do Pina.

Os pagamentos poderão ser realizados através de PIX, Cartão de Débito e Cartão de Crédito. Cada shopping poderá cobrar a tarifa de estacionamento e a primeira viagem está prevista para começar às 18h.

Arena Gastronômica e Telão

O polo Pina contará com uma praça de alimentação inédita, oferecendo opções práticas para turistas e moradores. No Edifício Acaiaca, um telão transmitirá toda a programação musical para quem quiser acompanhar os shows à distância.

Controle Urbano

A Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon) terá 280 servidores trabalhando em três turnos para garantir o ordenamento da área onde serão realizados os shows no Pina, bem como no entorno. Serão instalados 15 pontos de barreiras com equipes fixas realizando a fiscalização integrada com a Guarda Municipal do Recife e a PMPE.

Durante todo o período de shows, será proibida a entrada de coolers no local das apresentações. A vedação atende a uma recomendação da Polícia Militar, segundo a qual os equipamentos podem ser utilizados como armas em eventuais brigas. Bolsas térmicas estão liberadas. Além disso, qualquer recipiente de vidro estará proibido e será apreendido na entrada.

Ombrelone, toldos, cercados e quaisquer outros equipamentos que denotem instalação ou demarcação de espaço estarão proibidos. Fogos de artifício também não são liberados no local das apresentações.

Na noite da virada do ano - especificamente na faixa de areia fora do perímetro dos shows - também é preciso observar as regras.

A demarcação de espaço - privatização de área pública - é vedada e será fiscalizada. Mesas, cadeiras e toldos são proibidos.

Coolers estão liberados, mas desde que os recipientes não sejam de vidro. A Secon alerta que a população deve ter bom senso e levar cadeiras apenas para proporcionar maior conforto às pessoas idosas.

Com relação ao uso de fogos, a dica é compartilhar com família e amigos o show pirotécnico oferecido pela Prefeitura. Cada barraca da praia ou quiosque de côco poderá disponibilizar 20 jogos de mesa e cadeiras.

Além disso, também ficam liberados para colocar dois banheiros químicos cada - masculino e feminino. Som mecânico, cercados e toldos são terminantemente proibidos.

Guarda Municipal

A Guarda Civil Municipal do Recife (GCMR), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, atuará no Réveillon com um efetivo que totaliza cerca de 1,5 mil guardas na soma dos quatro dias da Vira, circulando a pé, em patrulhas, nos bloqueios (em conjunto com outras forças de segurança) e motorizados, em veículos e motocicletas.

Os agentes estarão distribuídos nos pontos estratégicos da festa, definidos de acordo com o planejamento integrado realizado pela Prefeitura do Recife.

Um ônibus de videomonitoramento estará posicionado na área externa, para também auxiliar as forças de segurança com monitoramento de câmeras.

Além disso, serão instalados 60 totens com três câmeras cada, totalizando 180 câmeras, na parte interna da arena e em pontos estratégicos dos principais acessos à festa.

O formato faz parte de um processo de experimentação viabilizado pela plataforma EitaLabs, plataforma da Prefeitura do Recife que testa iniciativas de inovação na cidade.

A GCMR também atuará em conjunto com a Polícia Militar, Bombeiros Civis e segurança privada nos pólos descentralizados (Lagoa do Araçá, Ibura e Morro da Conceição). A ação será integrada à Polícia Militar e Bombeiros, garantindo uma celebração tranquila nos polos.

PROGRAMAÇÃO:



Virada Recife - Orla - A partir das 18h30

Patusco

Almir Rouche

Matheus Moraes

Alok (virada do ano)

Nattan

Juciê



Lagoa do Araçá

19h - Nena Queiroga

20h30 - Romero Ferro

22h - André Rio

23h30 - Geraldinho Lins

1h - Banda the Rossi

DJ Incidental nos intervalos

Ibura

17h30 - Gustavo Travassos

19h 20h - Alan di Boa

20h30 - Barbarize

22h - Valquiria Santana

23h30 - Amigas do Brega

1h - Manoel Netto

DJ Jhon Jhonis nos intervalos

Morro da Conceição

17h - Lucas dos Prazeres

18h - Missa

19h30 - Banda de Pau e Corda

21h - MC Elvis

22h30 - MC Troia

0h30 - Michelle Melo

2h - João Do Morro

DJ Vibra nos intervalos

