LAZER Viva o Centro Recife: edição de junho celebra São João e Dia dos Namorados Quem for ao Viva o Centro neste sábado (8) vai encontrar serviços gratuitos de saúde, lazer, cultura e esportes

O Viva o Centro de junho vai celebrar a temática do mês do São João e do Dia dos Namorados.

Neste sábado (8), quem passar pela Praça da Independência e a Rua Duque de Caxias, no bairro de Santo Antônio, centro do Recife, vai poder aproveitar diversos serviços gratuitos de saúde, lazer, cultura e esportes (veja programação completa no final da matéria).

O evento acontece das 9h às 15h e tem o propósito de estabelecer ativações que promovam a revitalização e a renovação de uma das áreas urbanas mais antigas e históricas da cidade.

A ação Viva o Centro é uma iniciativa da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer (Setur-L) e do Programa Recentro. Conta, ainda, com a parceria da Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL Recife).

VIVA O CENTRO AVANÇA COM ECONOMIA LOCAL

O projeto acontece de forma itinerante e tem como alicerce a otimização do comércio de rua na região central do Recife, valorizando o legado histórico existente e incrementando o lazer.

Para o secretário de Turismo e Lazer, Antonio Coelho, o Viva o Centro é um trabalho em conjunto das diversas pastas que atuam para impulsionar a economia local.

“Sob a orientação do prefeito João Campos, seguimos com foco nesse esforço de reaver o crescimento e o desenvolvimento sustentável do nosso centro, que possui um grande potencial turístico. Logo, uma economia vibrante pode atrair mais visitantes, impulsionando o setor turístico e gerando receitas para os negócios locais”, sublinhou o secretário.

CDL LANÇA CAMPANHA ESPECIAL

Para incentivar as vendas e atrair mais clientes ao centro da cidade, a CDL Recife lança, também neste sábado, a campanha Vem Pro Centro Dia dos Namorados e São João.

A ação institucional ocorrerá a partir das 9h, dentro do Viva o Centro, e vai envolver pelo menos 1.500 lojas da região central da capital pernambucana, além de estabelecimentos do shopping Boa Vista.

No encontro, a CDL também levará serviços à população e a lojistas como consultas de SPC e Serasa, consulta de score, certificação digital e recuperação de crédito.

Para Ana Paula Vilaça, chefe do Programa Recentro, a união de diversos parceiros e instituições fortalece a causa e traz maior visibilidade para o projeto.

“Com isso a gente promove a revitalização e a valorização do Centro Histórico da cidade, através de ações itinerantes, otimizando o comércio de rua, fortalecendo o legado histórico e cultural da região e oferecendo lazer gratuito para toda a família”, destacou Ana Paula Vilaça.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA VIVA O CENTRO NESTE SÁBADO (8)

POLO PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA – 9h às 15h

PET

Adoção

Pré-agendamento

Recebimento de denúncia

Vendas Roupa Pet

SERVIÇOS

Guarda Municipal – Alerta celular

Atende Recentro – orientação sobre a Lei do Recentro

NEOENERGIA - orientações

UNIBRA SOCIAL

Massagem

Aferição de Pressão

Ventosaterapia

AGIBEN

Profilaxia

Tratamento de cárie

SAÚDE

Mamografia – 80 fichas (Público: mulheres entre 50 e 69 anos, moradoras do Recife

com RG e CPF)

Orientação na prevenção à saúde bucal e aplicação de flúor

Aferição de Pressão Arterial

Vigilância Ambiental

Teste rápido de HIV, sífilis, hepatites B e C

Distribuição de preservativos masculino e feminino

IMC com o PAC

SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS

Emissão de RG, CPF e certidão de nascimento

PROCON RECIFE

Orientação sobre Código do Consumidor, registro de reclamação

SDS - POLÍCIA CIVIL - IITB (Delegacia Móvel):

Registro de Boletim de Ocorrência e identidade

FACULDADE CENTRAL

Orientação jurídica para área cível (família e consumidor)

FACULDADE SOPECE

Orientações jurídicas com atividade voltada para PCDs e pessoas com Transtorno do Espectro Autista



RUA DUQUE DE CAXIAS – 9h às 15h

CULTURAL

Forró Percutronico – 9h às 10h

Cigarra Kika – 10h20 às 11h20

Amigas do Brega – 11h30 às 12h30

Remanso do Forró – 12h40 às 13h40

Quadrilha – 13h50 às 15h

Bonecos Gigantes



INFANTIL

Infláveis

Pula-Pula



ESPORTES

Futebol de barrinha

Basquete

Vôlei

BRINCADEIRAS CIRCENSES

Atividades Circenses

FACULDADE ALPHA

Brincadeiras infantis e pedagógicas

POLO GEEK:

Feira

CDL RECIFE

“Vem Pro Centro” - Dias dos namorados e São João

Serasa

SPC

