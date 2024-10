Após suspensão da conta de Marçal no Instagram, perfil reserva tem mais de 500mil seguidores

A- A+

Menos de uma hora após ter a conta no Instagram suspensa por decisão judicial, Pablo Marçal voltou à rede social com um novo perfil. Perto das 17h, a página do candidato do PRTB já contava com 546 mil seguidores.

A Justiça Eleitoral de São Paulo determinou no início da tarde que a Meta, dona do Instagram, suspendesse a conta do candidato por 48 horas. A empresa cumpriu a decisão logo depois.

A decisão foi uma resposta à notícia crime apresentada pela campanha de Guilherme Boulos, após Marçal publicar laudo falso em que indicava que o candidato do PSOL fazia uso de cocaína. A equipe do psolista também pediu a prisão preventiva do empresário, o que foi rejeitado pela Justiça.





Juiz de garantias que assina a suspensão do Instagram de Marçal, Rodrigo Capez, do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), considerou que o candidato cometeu ao menos quatro crimes eleitorais ao publicar o documento falso sobre o adversário.

Em ato de campanha, mais cedo, Marçal disse a jornalistas que não se arrependia de ter publicado o falso laudo. O empresário também tentou se eximir da responsabilidade do conteúdo e disse que quem havia emitido o documento era que devia explicações.

Pouco tempo após perder o perfil com 13 milhões de seguidores, o ex-coach começou a divulgar entre seus apoiadores a nova conta.



Em uma hora meia, mais de vinte vídeos tinham sido publicados. A maioria deles sobre caminhada de 128km que o candidato fará por São Paulo até amanhã.

Parte do rápido ganho de seguidores do candidato vem do esquema de "cortes" remunerados que existe no Discord e é mantido por apoiadores.



Logo após a suspensão judicial, perfiis começaram a compartilhar na plataforma os vídeos com a divulgação da nova conta.

Essa é a segunda vez na campanha que Marçal tem as redes derrubadas por decisão da justiça.



Em agosto, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo suspendeu temporariamente os perfis do ex-coach no Instagram, X (quando estava ativo), Telegram, TikTok e Gettr após ação movida pelo PSB, de Tabata Amaral.

Na ocasião, o juiz Antonio Maria Patiño Zorz, da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo,considerou que o esquema de pagamentos por “cortes” de seus vídeos para alavancar seus perfis, prática revelada pelo GLOBO, indicaria abuso de poder econômico e dos meios de comunicação, infringindo as regras eleitorais.

Em setembro, por quatro votos a três, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) manteve a suspensão dos perfis de Marçal, que também recorreu a contas reservas nas redes, que rapidamente acumularam milhares de seguidores.

Na manhã deste sábado, o TRE-SP já havia decidido que as plataformas excluíssem o vídeo do falso laudo, mas nem suspensar a conta.

Veja também

LAUDO FALSO Cabe resposta da Justiça a laudo com indícios de falsificação, mas leva tempo, diz Lula