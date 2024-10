Bolsonaro vê laudo falso de Marçal contra Boulos como "mais uma presepada" de ex-coach

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) lamentou, em conversa com aliados neste domingo, o uso de um laudo fajuto apresentado por Pablo Marçal (PRTB) contra Guilherme Boulos (PSOL) nas eleições de São Paulo.



Pessoas que conversaram com o ex-mandatário sobre o assunto afirmaram que ele tratou o episódio como "mais uma presepada" do ex-coach. O PL apoia Ricardo Nunes (MDB) na disputa pela prefeitura paulistana.

A aliados, Bolsonaro ainda citou as trocas de agressões nos debates e disse que a disputa em São Paulo virou "terra de ninguém".

Em seu Instagram, o ex-coach postou um documento, na noite desta sexta, descrevendo um atendimento médico em que Boulos estaria “com um quadro de surto psicótico grave, em delírio persecutório e ideias homicidas” e ligou o fato ao uso de cocaína.



Neste sábado, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo decidiu pela “pronta exclusão” de vídeos publicados nas plataformas Instagram, TikTok e Youtube fazendo referência ao laudo.



O juiz da 2ª Zona Eleitoral, Rodrigo Marzola Colombini, destacou a "falsidade do documento". Entretanto, não acatou o pedido de suspensão das redes sociais de Marçal e de proibição de criação de novos perfis até o fim das eleições municipais.

Como revelou O Globo, a Polícia Federal também abriu um inquérito para investigar o laudo médico falso publicado pelo influencer. O caso já está em investigação — e peritos federais estão analisando as inconsistências do documento.

Vídeos apócrifos contra Marçal

Desde o início da manhã deste sábado, aliados de Bolsonaro compartilham um vídeo apócrifo que associa Pablo Marçal à manipulação de eleitores.



Sem citar Ricardo Nunes (MDB), que é oficialmente o candidato do bolsonarismo, o vídeo diz que Marçal repete a estratégia usada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nas eleições de 2022.



"A picanha da vez é o seu cérebro", diz o narrador, em referência à promessa feita por Lula, na ocasião, de baratear o preço da carne. O vídeo foca no eleitorado feminino e na classe média ao fazer indagações em relação à aposta em Marçal.

