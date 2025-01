Bolsonaro vê 'protesto' em postulação de Pontes no Senado

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a criticar o ex-ministro e senador Marcos Pontes (PL-SP) por ter se candidato para o comando do Senado. Em entrevista à Revista Oeste na noite desta sexta-feira, o ex-mandatário afirmou que vê a postura do aliado como uma tentativa de "protesto", com a qual não poderia concordar por ele já ter declarado apoio a Davi Alcolumbre (União-AP), principal cotado para assumir a presidência da Casa. Ao questionar a escolha de Pontes, Bolsonaro também atribuiu o sucesso político do senador à sua ajuda.

"Eu nunca joguei para cima de ninguém 'tu se elegeu por minha causa'. Mas, por esse senador, eu afastei ali, que na época tinha uma disputa muito grande, o Marco Feliciano e organizei a campanha dele, porque ele não tinha conseguido, há pouco tempo, se eleger deputado federal pelo PSB. Não quero dizer que ele precisa fazer o que eu quero, mas numa situação como essa, anule o voto ou vote no Girão, que não perde nada", disse Bolsonaro.

Ao ser questionado pelo apoio à Alcolumbre, por ele não ter pautado impeachments de ministros do STF quando ocupou a presidência da Casa, o ex-presidente afirmou que tem levado "pancadas" e sofrido "desgastes" pela decisão, mas disse que tem o interesse de seu grupo político em mente para 2026.

"Não adianta um candidato aí, não vou dizer seu nome, fazer uma candidatura de protesto porque tem nome a zelar. Todos temos nome a zelar. Mas não podemos perder essa chance. Ela nos fortalece para 2026", afirmou.

Durante a entrevista, Bolsonaro também afirmou "não acreditar" em uma mudança de comportamento de Alcolumbre, mas disse que o projeto que concede a anistia aos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro pode ser pautado no caso da ausência dele. Isso porque o PL tem a expectativa de indicar o nome que assumiria como vice-presidente da Casa.

"Estamos negociando uma primeira-vice-presidência. Aí, na ausência do Alcolumbre, consegue colocar em votação a anistia, porque o que fazem com essas pessoas presas é tortura. No total, sem comissões e vagas na mesa, seremos zumbis, já que mais de cem cargos irão para outros partidos", declarou o ex-presidente.

