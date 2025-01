A- A+

Ex-presidente do Brasil Bolsonaro volta a minimizar trama golpista e fala sobre risco de prisão "Se me botar na cadeia, é a abuso de autoridade", disse ex-presidente

Impedido de se candidatar até 2030, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira que a sua inelegibilidade seria uma tentativa de "negar a democracia".



Em entrevista à Revista Oeste no YouTube, ele comparou sua situação à perseguição política sofrida por opositores de Nicolás Maduro, na Venezuela, e de Daniel Ortega, na Nicarágua.



O ex-mandatário também minimizou sua condenação pelo Tribunal Superior Eleitoral e afirmou que é prejudicado pelo "ativismo judicial".

— Se eu não disputar as eleições por causa dessas acusações, é uma negação da democracia. É o que o Maduro fez na Venezuela, tornando inelegíveis por 15 anos as duas maiores oposições a ele. O Daniel Ortega, está sendo mais corajoso, lá não tem inelegibilidade, sete (pessoas) na cadeia. Aqui é a mesma coisa, se me botar na cadeia, é abuso de autoridade — disse.

Bolsonaro também negou ter praticado abuso de poder político durante a reunião com embaixadores em julho de 2022 e ter se aproveitado da estrutura do 7 de setembro para uso político naquele ano, acusações que levaram a ser condenado inelegível pelo TSE.



Ao longo da entrevista, o ex-presidente também repetiu que é vítima de "lawfare", termo que traduzido significa "ativismo judicial". A expressão também foi usada por ele para contestar a recente decisão do ministro Alexandre de Moraes de manter o seu passaporte retido, impedindo-o de ir à posse de Donald Trump, nos Estados Unidos.

— Eu não disputar a eleição por estar inelegível, é negar a democracia, é aquele nome em inglês "lawfare", que é o ativismo judicial. Nas eleições, quem tem que escolher é o povo, e não um juiz do Supremo Tribunal Federal.

