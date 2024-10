A- A+

ELEIÇÕES 2024 Boulos vai dormir na casa de eleitores em reta final de campanha No início da noite, ele fará um encontro com evangélicos no Teatro Jaraguá, no Centro

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) anunciou sua estratégia de campanha chamada "caravana da vitória" para a reta final de segundo turno, marcado para o dia 27 de outubro. O deputado federal irá dormir na casa de eleitores que aceitaram recebê-lo.

Nesta segunda-feira, 21, o psolista irá para a casa de dona Maria Roseli, professora residente do bairro de Brasilândia, zona norte da cidade.

Essa é mais uma ação de sua equipe para fazer o parlamentar atingir mais públicos e conseguir reverter a sua alta rejeição de 56%, segundo pesquisa Datafolha.

Após divulgar uma "carta ao povo de São Paulo" na manhã desta segunda, 21, fazendo uma autocrítica nos moldes que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez em 2002, e participar hoje de sabatina, o candidato ainda terá outras agendas ao longo do dia.

No início da noite, ele fará um encontro com evangélicos no Teatro Jaraguá, no Centro.

Em seguida, deverá passar a noite na casa de Maria Roseli. Já na noite de terça-feira (22) para quarta-feira (23), Boulos dormirá na casa de um eleitor da zona sul, no bairro do Grajaú. Na noite de quarta-feira para quinta-feira (24), o candidato irá para a casa de um apoiador na zona leste, onde dormirá no bairro de São Mateus.

Por fim, na noite de quinta-feira para sexta-feira (25), o psolista dormirá na casa de um residente da zona oeste de São Paulo. As estadas devem ser gravadas em live e exibidas nas redes sociais do candidato.

