JUSTIÇA DO TRABALHO Correição aprimora atuação do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região O ministro corregedor-geral da Justiça do Trabalho, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, está no Recife para realizar o trabalho esta semana

O ministro corregedor-geral da Justiça do Trabalho, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, realiza a correição ordinária anual no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6). O encontro acontecerá na Corte trabalhista, no Bairro do Recife, e tem o objetivo de fiscalizar, disciplinar e orientar as atividades desenvolvidas por cada uma das Regionais do Tribunal.

“Nosso papel é realmente verificar todas as condições de funcionamento do Tribunal. Para a nossa sorte, administrativamente a Justiça do Trabalho é muito bem organizada, mas é o que eu sempre digo: a gente sempre pode melhorar alguma coisa. É esse o nosso papel”, justificou.

O trabalho de correição, segundo Vieira de Mello Filho, começou bem antes da chegada da equipe de 16 pessoas. “Com 60 dias de antecedência, enviamos os quesitos, o Tribunal responde, mas temos tudo virtual por computação. Hoje, a Justiça do Trabalho é toda virtualizada. Nós já entramos no Tribunal e começamos a aferir todas as informações que foram encaminhadas”, detalhou.

Ainda segundo o ministro, a partir dessas informações, aquilo que se tem de maior preocupação será examinado in loco. “Mas nos importa a questão do acesso, a questão da uniformização da jurisprudência para gerar mais estabilidade, segurança jurídica, a questão da equalização dos serviços do Tribunal – se nós temos varas com muito serviços, varas como pouco serviços”, disse.

Para ele, como a Corregedoria tem o olhar de fora, com um exame nacional e com uma perspectiva mais aberta, possui condições de avaliar aquilo que pode ser melhorado. “E são vários setores e segmentos que precisam ser analisados, e as sugestões possíveis serão encaminhadas ao final na correição”, disse.

