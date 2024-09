A- A+

AGRESSÃO Datena diz que não se arrependeu de ter agredido Marçal Marçal deu entrada no Hospital Sírio-Libanês e está com "suspeita de fraturas na região torácica"

O candidato à Prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) disseque não se arrependeu de ter agredido o adversário Pablo Marçal (PRTB) durante o debate promovido pela TV Cultura no domingo, 15. O apresentador atacou o influenciador com uma cadeira, após ter sido provocado.

Datena disse que se descontrolou após Marçal ter citado um caso de assédio sexual em que foi envolvido em 2019. O desgaste provocado pela denúncia, que acabou arquivada pela Justiça, teria levado a sogra do apresentador à morte. "Eu senti tudo isso voltar na minha cabeça e não pude me conter. Estou errado? Estou. Mas fazer o que? Já foi", disse o apresentador, em entrevista à TV Cultura, após ter sido expulso do debate.

Marçal deu entrada no Hospital Sírio-Libanês e está com "suspeita de fraturas na região torácica", segundo a campanha do influenciador.

