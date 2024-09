Elmar diz a Lula que continua na disputa pela sucessão de Lira e que não terá o PL como aliado

A- A+

O líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA) foi nesta quarta-feira ao Palácio do Planalto para dizer ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que segue na disputa pela sucessão de Arthur Lira (PP-AL) no comando da Câmara dos Deputados.



Além de deixar claro que não abandonou a intenção, Elmar explicou qual será sua estratégia. O parlamentar disse que quer criar um blocão de apoio a ele e ao líder do PSD, Antônio Brito (PSD-BA), do qual só não fará parte o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na visão de auxiliares palacianos, o líder do União Brasil quis deixar claro a Lula seu potencial de votos para chegar à presidência da Câmara. Nascimento teria afirmado que até conseguiria atrair integrantes do PP, mesmo com a sinalização de Lira a favor de Hugo Motta (Republicanos-PB).

A Lula, Nascimento falou que mais à frente, perto da eleição de fevereiro, se escolheria entre o nome dele ou de Brito. Ou seja, quem tiver mais viabilidade junto aos parlamentares.

Nascimento foi a Lula após as cúpulas do União Brasil e do PSD se reuniram nessa segunda-feira em um jantar em Brasília para selar uma aliança entre as candidaturas dos dois partidos às presidências da Câmara e do Senado.A intenção é neutralizar a candidatura de Motta .

Na conversa, Lula voltou a dizer a Nascimento que não tem objeção a ele e a nenhum outro nome na disputa. Lula falou que não irá interferir no processo e que é legítimo Nascimento se posicionar. O Palácio do Planalto, no entanto, prefere o líder do Republicanos a Elmar Nascimento, visto com fiel escudeiro de Lira. Articuladores de Lula começaram a atuar para que Motta tenha adesão de partidos da base do governo.

De acordo com relatos, o encontro entre Lula e Elmar Nascimento foi em tom cortês e acompanhado do ministro do Turismo, Celso Sabino e das Comunicações, Juscelino Filho, ambos do União Brasil.

O Planalto avalia que Elmar Nascimento está irritado com Lira, pela tendência do presidente da Câmara apoiar o candidato do Republicanos, e que irá contra qualquer candidato que o alagoano apoiar.

Na percepção de articuladores de Lula, Nascimento está tentando se desvencilhar do nome de Lira e com a intenção de construir uma relação mais próxima ao governo a partir de agora. Esse auxiliares lembram que Nascimento já tem votado com o governo há algum tempo.

Um gesto claro de Nascimento em direção ao governo foi feito na terça-feira, quando o líder do União Brasil se colocou à disposição do Planalto para trocar os nomes da legenda na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para derrubar o projeto de lei de anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro.

O deputado também tem feito questão de demonstrar ao máximo que não existe racha na bancada do União Brasil, formada por 59 parlamentares, e que está disposto a votar com o governo. O Planalto calcula que pelo menos 20 deputados da legenda sempre votaram contra o governo. Na próxima semana, Lula deve receber Antônio Brito para a mesma conversa.

Na terça-feira, Padilha já havia recebido, no Palácio do Planalto, Elmar Nascimento e os ministros do Turismo, Celso Sabino e das Comunicações, Juscelino Filho, para a conversa que antecedeu o encontro com Lula.

Veja também

Bloqueio do X ADF International vai à Justiça Internacional contra bloqueio do X no Brasil