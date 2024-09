Elmar diz que mantém candidatura na Câmara e alfineta Lira

A- A+

O líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento, afirmou nesta quarta-feira que sua candidatura à presidência da Casa está mantida e alfinetou o presidente da Câmara, Arthur Lira.



Elmar se reuniu com a bancada do partido depois de um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto.

— Minha pré-candidatura segue de pé. Nada mudou. O presidente (Arthur) Lira é do PP, mas não me falou nada. Ele me procurou hoje, mas não tive tempo. Só falo sobre ele quando ele falar em on. Eu não tenho inimigos, nem vou ter. Toda hora que ele chamar, vou aceitar — disse Elmar.

Elmar era o candidato tido como favorito de Lira à sucessão, mas o cenário sofreu uma reviravolta depois da saída de Marcos Pereira (Republicanos-SP). O deputado abriu mão em favor do líder do Republicanos, Hugo Motta (Republicanos-PB), que angariou apoios e passou a ser o nome da preferência de Lira.

Lira e Motta se reuniram hoje e, segundo o líder do PT na Câmara, Odair Cunha (PT-MG), o presidente da Casa anunciou o apoio a Motta. Elmar admitiu que o PP abandonou sua candidatura — o líder do partido na Câmara, Dr. Luizinho (PP-RJ), também esteve no almoço com Motta e outros líderes partidários.

De acordo com o líder petista, Lira disse que "apoia o nome de Hugo Motta (Republicanos-PB) para sua sucessão, como um nome qualificado para a construção da unidade na casa".



Odair afirmou ainda que vai "submeter o nome de Hugo Motta ao conjunto de parlamentares da Bancada (do PT) para que seja avaliado no processo de sucessão da Casa".

O encontro sinaliza o arco de aliança em torno de Motta e acontece depois das articulações envolvendo uma possível aliança entre os deputados Elmar Nascimento (União-BA) e Antonio Brito (PSD-BA). O almoço de hoje foi para comemorar o aniversário de Motta. Os candidatos do União e do PSD não estiveram presentes.

Motta entrou na disputa após o presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), se retirar. Já na largada, Motta foi considerado favorito por reunir sinalizações positivas de Lira, do governo e também da oposição.



Na quarta-feira da semana passada, o líder do Republicanos foi recebido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Não cabe debater a questão governo versus oposição, mas tão somente garantir a escolha de um nome que assegure o funcionamento harmônico e independente do Poder Legislativo", diz a nota divulgada por Odair.

Após o almoço, Motta disse a interlocutores que os convidados do seu aniversário são aqueles que já estão “embarcando no projeto”. Ele ressaltou a necessidade, porém, de mergulhar na campanha e conversar com os outros 512 deputados. O candidato do Republicanos disse a aliados que o momento agora é de “construção de pontes”.

Motta tem dito ainda que cabe a Lira fazer o anúncio público do seu apoio no tempo dele, e que não vê motivos para acelerar isso.

Após a reunião, o líder do PL disse que a bancada será consultada para se posicionar. Segundo ele, tanto o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, quanto o ex-presidente Jair Bolsonaro vão conversar com Lira sobre o assunto.

