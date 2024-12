A- A+

Televisão Ex-candidato à prefeitura de SP, Marçal faz teste para programa no SBT e pode ser colega de Datena Empresário e influenciador participou no sábado da gravação do piloto de nova versão do 'Casos de Família'; ele disputa o posto com Jojo Todynho e outros nomes

O empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB), que ficou em terceiro lugar na disputa pela prefeitura de São Paulo, fez teste de apresentador para o programa "Casos de Família", do SBT. A atração deve retornar à grade de programação da emissora da família de Silvio Santos no próximo ano. Além dele, personalidades como a cantora Jojo Todynho, Cariúcha e Felipeh Campos também estão na briga pelo posto.

A direção do SBT afirmou que ex-coach não foi contratado. No entanto, o Globo recebeu a informação de que concorrente "foi bem" no teste, realizado no sábado. Caso seja escalado, Marçal passaria a dividir o elenco da emissora com o jornalista José Luiz Datena (PSDB), de quem levou uma cadeirada em um debate na TV Cultura. O ex-adversário apresenta o "Tá na Hora", que, inclusive, trouxe recentemente a imagem de uma cadeira na vinheta.

Desde que ficou de fora do segundo turno das eleições municipais, protagonizado pelo prefeito reeleito, Ricardo Nunes (MDB), e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), Marçal passou a se dedicar aos seus negócios, entre algumas indiretas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele redirecionou um dos sites de campanha cadastradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para vender cursos e mentorias, por exemplo, e aproveitou a proliferação de contas, antes retidas, para divulgar os conteúdos em mais canais.

Ainda assim, planeja disputar as eleições à presidência da República, em 2026, e negocia a entrada no União Brasil, partido que tem como expoente o ex-juiz Sergio Moro e foi o terceiro que mais recebeu verba pública este ano. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), é outro que se apresenta como candidato, mas enfrentou revés na Justiça Eleitoral de Goiás.

Em primeira instância, Caiado foi condenado por abuso de poder político e pode ficar inelegível por oito anos em razão de jantares de apoio ao prefeito eleito de Goiânia Sandro Mabel, no Palácio das Esmeraldas. O caso ainda deve ser analisado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO). E o próprio Marçal também está com os direitos políticos ameaçados depois de divulgar um receituário falso contra Boulos, de modo a acusá-lo de uso de cocaína três dias antes da votação.

A entrada na televisão pode tornar o nome de Marçal mais popular entre consumidores de meios tradicionais. O influenciador já tem grande alcance nas redes sociais, com 12,7 milhões de seguidores apenas na conta principal do Instagram. O meio também gerou questionamentos de adversários na Justiça, por conta da estratégia de promover "campeonatos de cortes" para aumentar seguidores e ganhar notoriedade na internet a baixo custo até poucas semanas antes de ser oficializado candidato a prefeito de São Paulo.

O programa "Casos de Família" estreou no SBT em maio de 2004, com mediação de Regina Volpato, e se enquadra em um gênero já descrito informalmente como "telebarraco", por colocar as pessoas em frente às câmeras para expor problemas pessoais.

Não raro esse tipo de abordagem descamba para choro, ofensas, brigas e outras reações pitorescas, ainda que os produtores afirmem que se trata de um programa com viés educativo. Havia também a participação de psicólogos para comentar os relatos.

Em 2009, Christina Rocha assumiu como apresentadora. A atração ficou no ar até março de 2023. Rocha comentou as notícias sobre o retorno de "Casos de Família" nas redes sociais. Declarou que o programa "ajuda a combater o desrespeito a mulheres e minorias, o relacionamento abusivo e a violência doméstica".

— É uma luta contra o preconceito e um canal direto com o povo, ajudando na conscientização com uma linguagem simples, irreverente e inclusiva. Espero que continue assim — disse.

Marçal postou vídeo da gravação do programa no SBT, dizendo ser o seu primeiro dia com carteira assinada. Chegou de helicóptero nos estúdios de Osasco, na Grande São Paulo, passou pelo camarim e simulou um episódio, segundo consta nas imagens.

A assessoria do SBT soltou uma nota esclarecendo que Marçal não está contratado e apenas gravou um "piloto-teste" nos estúdios, assim como os demais cotados. Além do "Casos de Família", houve teste para uma segunda atração, que seria inédita e não pode ser detalhada no momento.

"Os pilotos não foram editados ainda e a diretoria artística não assistiu aos programas. Nenhum piloto foi aprovado por enquanto", explica o SBT.

