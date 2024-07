Lula é orientado a não reagir a provocações de Milei

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi orientado por assessores a não reagir às provocações do argentino Javier Milei. Segundo um interlocutor próximo a Lula, a ideia é evitar uma escalada no clima já ruim entre os líderes das duas principais economias do Mercosul.

Próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Milei — que já havia atacado Lula antes e depois de ganhar a Casa Rosada — voltou a criticar o chefe de Estado brasileiro nesta terça-feira. O argentino usou uma rede social para dizer que Lula é "comunista e corrupto", além de "o perfeito dinossauro idiota".

Na semana passada, em uma entrevista, Lula cobrou um pedido de desculpas do presidente da Argentina. Disse q Milei disse "muita bobagem". O mandatário da Argentina retrucou que não iria se desculpar por ter dito a verdade e ainda se queixou de que o petista havia feito campanha para Massa.

Milei não estará presente à Cúpula do Mercosul, que acontecerá no próximo dia 8, em Assunção, no Paraguai. Ele será representado pela chanceler argentina Diana Mondino.

O presidente da Argentina faltará à reunião do Mercosul para se encontrar, no próximo fim de semana, com Bolsonaro e integrantes da extrema direita internacional. Milei fará uma palestra na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), em Camboriú (SC).

Interlocutores do Itamaraty comentaram que a visita não oficial de um presidente de outro país ao Brasil, tal como está acontecendo, é algo inusitado. Até o momento, não houve qualquer notificação sobre a vinda de Milei à chancelaria brasileira.

