Lula e Putin têm conversa por telefone hoje, após presidente brasileiro cancelar ida à Rússia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá ligar para o russo Vladimir Putin nesta terça-feira pela manhã, dia de abertura da Cúpula do Brics, na Rússia. Lula precisou cancelar sua presença no evento, que acontece em Kazan esta semana, após se acidentar no Palácio do Planalto no último sábado.



Inicialmente, Lula discursaria na cerimônia de forma remota, por videoconferência, o que está sendo reavaliado pela Presidência.

O presidente, que se recupera do acidente doméstico em casa, recebeu na manhã de hoje no Palácio da Alvorada o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o assessor especial da Presidência, Celso Amorim, braço direito de Lula para assuntos internacionais.

Auxiliares que trataram do tema afirmam que um dos fatores que pesam é o horário em que o presidente faria o discurso. Para participar na quarta-feira, Lula teria que acordar 4h, enquanto está em processo de recuperação. Médico de Lula, o cardiologista Roberto Kalil Filho definiu o estágio do presidente como de "repouso relativo".

Também está sendo considerada toda a preparação que envolve uma fala com essa no momento em que Lula ainda precisará passar por novos exames.

Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e feriu a parte de trás da cabeça no sábado. O presidente passará por um novo exame nesta terça-feira.

