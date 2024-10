A- A+

ELEIÇÕES 2024 Lupi critica apoio de ala do PDT a candidato de Bolsonaro em Fortaleza e pede voto para petista Aliados de Ciro Gomes no partido declararam apoio ao bolsonarista André Fernandes contra petista Evandro Leitão

O ministro da Previdência Social e presidente licenciado do PDT, Carlos Lupi, criticou nesta quinta-feira o apoio dado por uma ala de seu partido ao bolsonarista André Fernandes (PL) no segundo turno da eleição para prefeito de Fortaleza. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Lupi classificou Fernandes como um político da "direita raivosa e carcomida" e disse que ele é "filhote de ditadura". Lupi também declarou que a única opção para um partido que tem o perfil do PDT é apoiar Evandro Leitão (PT) na cidade.

– Infelizmente no Ceará nós temos uma realidade em Fortaleza muito triste. Um candidato apoiado por essa direita mais carcomida, mais ultrapassada, mais raivosa, que representa com sua face a face dos filhos da opressão, os filhos dos torturadores, filhotes da ditadura como falava Leonel Brizola. Um partido como o nosso, que tem a nossa história, jamais poderá estar ao lado dos filhotes da ditadura – disse Lupi.

Apesar de o PDT ser da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de quem Lupi é ministro, o partido é adversário do PT no Ceará por conta da influência de Ciro Gomes.

– Para proteger nossos companheiros falamos da neutralidade, mas como alguns companheiros estão demonstrando a sua vontade pessoal, eu quero também manifestar a minha. Como fundador desse partido, como presidente licenciado desse partido, não temos como ter outro lado, a não ser o lado da nossa coerência, da nossa história, da nossa luta, do nosso amor ao povo de Fortaleza, do Ceará e do Brasil. E esse lado aí em Fortaleza hoje é ao lado do Evandro Leitão, 13, do PT – declarou o ministro.

Lupi disse ainda que "independente de qualquer divergência pessoal, Fortaleza é maior que todos nós".

Posicionamento

Ciro Gomes, que antagoniza com Lula desde 2018 e com o PT no Ceará desde 2022, não declarou abertamente quem apoia no segundo turno, mas seus principais aliados na sigla, como o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, que é presidente municipal do PDT, declarou voto no candidato do PL e já participou de atos de campanha ao lado dele.

O próprio Ciro disse nas redes sociais que não será "puxadinho do PT" e reclamou das críticas que seus aliados receberam por apoiar o bolsonarista.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), ficou em terceiro lugar no primeiro turno e não foi reeleito. Diferente de seus colegas de legenda, Sarto disse que irá ficar neutro no segundo turno.

A maior parte dos vereadores da cidade eleitos pelo PDT e Roberto Cláudio anunciaram que irão apoiar Fernandes. Em nota, o ex-prefeito disse que o PT é "a certeza de uma fórmula que já deu errado".

O presidente nacional interino do PDT, André Figueiredo, recomendou neutralidade, mas disse que a sua posição pessoal é votar no PT.

Na última segunda-feira, Figueiredo gravou um vídeo ao lado de Leitão e disse que "acredita nos ideais de Brizola" e está " lado a lado com aqueles que verdadeiramente defendem a democracia".

