MDB declara apoio à candidatura de Davi Alcolumbre à presidência do Senado

O MDB anunciou que apoiará a candidatura do senador Davi Alcolumbre (União-AP) à presidência do Senado no ano que vem. A legenda também reconduziu Eduardo Braga (MDB-AM) à liderança do partido.

Os senadores do partido entregaram uma carta de compromissos programáticos a Alcolumbre e pediram: o permanente diálogo institucional entre os Poderes da República; a celeridade na tramitação e deliberação da PEC 35/2022, sobre crimes contra o Estado de Democrático de Direito, e dos projetos de lei do chamado “pacote em defesa da democracia”, que pune crimes de intolerância política.

Para oficializar o apoio, bem como o planejamento das deliberações legislativas do próximo biênio, com estabelecimento de prioridades e ênfase na estabilidade macroeconômica, retomada do crescimento econômico e dos investimento produtivos, com o enfrentamento da pobreza e a defesa do equilíbrio das contas públicas.

