Macron Presidente francês visita Cais do Valongo acompanhado de Eduardo Paes Visita contou com a presença de guia de turismo

O presidente da França, Emmanuel Macron, acompanhado por sua esposa, Brigitte Macron e pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes visitou, na tarde desta terça-feira (19) o Cais do Valongo, marco da região portuária, e Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Paes publicou um vídeo nas redes sociais ao lado de Macron e agradeceu a visita do presidente francês a cidade do Rio.

Macron agradeceu a calorosa recepção dada a ela e a sua esposa e disse que foi formidável conhecer de Copacabana a Ipanema. O francês ainda elogiou o prefeito Eduardo Paes e lamentou por possíveis transtornos causados aos cariocas durante a reunião do G20.

"Espero não ter atrapalhado a vida de vocês esses dias da Cúpula do G20. Quero agradece a calorosa recepção dada a mim, minha esposa e todos os líderes ", disse Macron.

Sua esposa, Brigitte, disse que foi magnífico conhecer o Corcovado, o Pão de Açúcar e Copacabana e que os dias na cidade foram encantadores.

O presidente francês também visitou o Instituto Pretos Novos, referência na preservação da memória da diáspora africana no Brasil. Como adiantou o colunista Alcemo Gois ele foi ciceroneado pelo casal Merced Guimarães e Petrucio dos Anjos.

Foi no Valongo, que desde 2017 é considerado Patrimônio Mundial pela Unesco, que desembarcou um contingente de mais de 1 milhão de africanos escravizados entre os séculos XVIII e XIX, tornando o local o principal porto dedicado a essa prática nas Américas.

Passeio pela orla

Acompanhado por seguranças, o presidente da França, Emannuel Macron, fez uma corrida matinal nesta terça-feira, antes de se preparar para o último dia da cúpula principal do G20.

De short e camiseta de malha, Macron deixou o Fairmont antes das 7h e correu cerca de três quilômetros em Copacabana e pela orla de Ipanema. No retorno ao hotel, ele acenou para populares que estavam pelo local.

Na noite de domingo, o líder francês já havia caminhado de paletó e gravata por Copacabana ao chegar ao Brasil, por volta das 23h de domingo, com a primeira-dama Brigitte, e tirou selfies com populares.

