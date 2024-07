Temos simpatia pela Kamala Harris, mas quem decide é o povo americano, diz Celso Amorim

A- A+

O chefe da assessoria especial da Presidência da República e ex-ministro das Relações Exteriores Celso Amorim, um dos principais conselheiros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse haver simpatia por Kamala Harris - possível nova candidata democrata na eleição dos Estados Unidos depois do atual presidente, Joe Biden, desistir de disputar a reeleição.



"Claro que a gente tem simpatia pela Kamala Harris, mas é o povo americano que decide", afirmou Amorim ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A preferência do governo brasileiro por um candidato democrata já foi expressada inclusive por Lula. O presidente disse que, se fosse americano, votaria em Joe Biden.



Amorim contou à reportagem que esteve nos Estados Unidos na última semana e conversou com o conselheiro de Segurança Nacional do país, Jake Sullivan. "Ainda não estava definido, não parecia definido, ele não deu entender nada assim. Claro que todo mundo desconfiava que era uma possibilidade de Biden desistir".



O conselheiro de Lula também disse que não faria maiores comentários por uma questão de reciprocidade. "Não vou falar muito sobre política americana porque não gosto muito quando falam de política brasileira".



Biden anunciou mais cedo neste domingo sua desistência em uma carta publicada no X, antigo Twitter. Em seguida, fez nova postagem declarando apoio a Kamala Harris, sua atual vice.

