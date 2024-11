Alex Atala vai a Harvard para falar sobre a ciência por trás da mandioca

A- A+

O chef Alex Atala é o primeiro brasileiro convidado a participar da temporada de 2024 da Science and Cooking Lecture Series, realizada pela Universidade Harvard, nos Estados Unidos.

Ele fará uma reflexão sobre a ciência milenar utilizada no desenvolvimento dos derivados da mandioca e sobre sua importância na cultura e culinária brasileira.

Sobre o tema “A ciência por trás da tapioca: notas sobre fermentação e cultura brasileira”, Alex Atala fará uma palestra aberta ao público, no dia 11 de novembro, e dará uma aula, na manhã do dia 12, para cerca de 200 alunos da Harvard.

Science and Cooking Lecture Series

O projeto, criado em 2010 pela Universidade Harvard, em parceria com os espanhóis Ferran Adrià e José Andrés, reúne professores da instituição, importantes chefs e especialistas da gastronomia mundial para apresentar as ciências que existem nas diferentes técnicas de cozinha.

Um dos mais importantes chefs do País e nome à frente dos restaurantes Dom e Dalva & Dito, em São Paulo (SP), Alex Atala desenvolve um trabalho de pesquisa gastronômica com foco nos biomas brasileiros.

Autor do livro “Mandioca: manihot utilissima pohl” (Ed. Alaúde), Atala conta que sua proposta é levar uma reflexão sobre o processo de fermentação que ocorre na mandioca e valorizar essa ciência originária brasileira, que já era praticada “muito antes de o Brasil se ro Brasil”.

“A fermentação faz parte de todas as camadas que derivam da mandioca. Vira goma, vira líquido, vira farinha. Quando a gente fala de ciência, será que só se refere à ciência moderna? A ciência milenar não será tão valiosa quanto?”, questiona.

Alex Atala também celebra o convite para estar em Harvard, falando sobre o assunto.

“Eu já fui convidado duas vezes pela Harvard, mas não pude ir. Agora deu certo”, conta Atala. “Já palestrei na UCLA e em Yale, mas Harvard é sempre uma grande referência para todos nós. Este é o momento da concretização de um grande trabalho” , conclui o chef.



