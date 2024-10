Menus exclusivos e kits Dia das Crianças são opções para o paladar dos pequenos

A- A+

Outubro é o mês mais aguardado pela criançada, concorrendo, à altura, claro, com os meses de férias escolares.



O motivo é simples: no dia 12 de outubro se comemora o Dia das Crianças e os pais organizam programações especiais para entreter e presentear os homenageados cheios de energia.

Mas antes de darmos nossas diquinhas para o domingo dedicado aos pequenos, você sabe qual é a origem da data no Brasil? Veja que curioso.



Em 1923, ocorreu o 3º Congresso Sul-Americano da Criança, na cidade do Rio de Janeiro, à época, capital do Brasil, e aproveitando a temátcia reflexiva do encontro, o deputado federal Galdino do Valle Filho elaborou um projeto no ano posterior, 1924, dedicado à crianças. Agora, vamos à programções gourmets para o próximo dia 12.





No Pobre Juan

O Pobre Juan preparou duas opções de menu exclusivas para os pequenos: menu kids (R$ 79), que inclui um prato principal (Filé Maluquinho, Galetinho do Juan, o Strogonoff de Carne e o Tubinho Pomodori à escolha), uma bebida (entre suco, refrigerante ou água) e uma sobremesa (sorvete, churros ou uma fruta do dia).



Já o combo especial (R$ 69), que vem em uma caixinha com cheeseburger, batata frita e churros, acompanhado de caldas e confeitos à parte. Em ambas as opções, pode-se adicionar o mascote de pelúcia do Pobre Juan, o Juanzito, por R$ 19.



Crédito: Divulgação

Ambas as opções estão disponíveis de 5 a 12 de outubro. Onde: Pobre Juan - RioMar Recife.



Instagram: @restaurantepobrejuan

Dentro do Caixote

As irmãs e sócias Júlia e Sofia Mota criaram o kit Dia das Crianças com tudo o que um "pirraia" gosta: coxinha de frango com queijo Catupiry, pirulito, brigadeiro, pãozinho de batata com requeijão, pipca, algodão doce e bolo de chocolate - ainda vem um kit de hidrocor para pintar a bag que serve de embalagem. Sai a R$ 150 + o frete.



Crédito: Carol Laranjeiras/Divulgação





Sob encomenda pelo WhatsApp (81) 99995-9505



Instagram: @dentrodocaixote

Manu Tenório

O restaurante de cozinha saudável está fazendo um concurso com crianças de até 12 anos que forem à casa. Elas receberão papel e lápis de cor para desenharem algo que represente a natureza.



Com o desenho pronto, os pequenos devem fotografar a obra de arte lá no restaurante e seus pais precisam postar nas suas respectivas redes sociais marcando o Instagram do Manu Tenório.



No dia 11, os desenhos serão votados no perfil da casa e os três autores mais citados ganharão um café da manhã especial com pão de queijo ou tapioca com queijo, frutas, bolinho de bacalhau, cookies, minipanquecas, doce de leite, brigadeiro de colher e smoothie de chocolate ou de morango.



Instagram: @manutenorioculinariasaudavel

Entre Amigos

Tanto em Boa Viagem quanto na unidade do Espinheiro, a rede Entre Amigos promove até o fim do mês atividades divertidas com os clientes mirins em homenagem ao Dia das Crianças.



Para isso, convidou a jornalista e produtora Cláudia Bettini, do Instagram @corujices, para fazer a curadoria de atividades.

Todas as famílias visitantes mirins vão ganhar ilustrações de artistas pernambucanos pra colorir e, nos finais de semana (sextas, sábados e domingos), além do parque e recreação com brincadeiras, estão sendo oferecidas oficinas criativas e divertidas: desenho mágico, origami, pinturas artísticas, truques de mágica e de brinquedo, usando material reciclável.

Algumas oficinas: 12/10 - Oficina de Brinquedo, Algodão Doce e Brincadeiras; e nos dias 26, 27 e 31/10 - Halloween com fantasias, doces e travessuras. Onde: Entre Amigos Boa Viagem e Espinheiro.



Instagram: @entreamigosobode

