Dia dos Pais gourmet: confira dicas para curtir a data com eles

Não importa a idade, este domingo (11) é todo deles: o Dia dos Pais chegou e é hora de fazer um agrado. Confira nossas dicas de momentos gourmets para a data ser comemorada à altura.

Galo Padeiro

A padaria criou o Caixote dos Pais, por encomenda diretamente com a loja até sábado às 12h (para entrega até as 8h do domingo). Desse horário em diante, algumas unidades do café da manhã especial estarão disponíveis no iFood.



O combo é robusto: tem croissant com queijo do reino, quiche de frango e requeijão, croissant de amêndoas, tarta de santiago média, frutas frescas no potinho, mel, granola, demi baguette fatiada, geleia caseira, manteiga, suco de uva, sachê drip coffee, caixa com alça de couro, mais duas opções do Pão Especial do Padeiro. Preço: R$ 230 + taxa de entrega. No iFood: R$ 250.



Onde: Rua Capitão Lima, 82, Santo Amaro.

Informações: 81 3423-6094.

Instagram: @galopadeiro





PraMuê Café

A cafeteria criou a ação Dia da Família para tornar a data mais inclusiva. Neste sábado (10) e domingo (11), a casa vai servir combos de café da manhã para uma e duas pessoas variando de R$ 26 a R$ 100.



Uma das opções é o Combo 2 inclui sanduíche caprese, café filtrado, cappuccino ou suco e mix de frutas com granola, por R$ 52 para uma pessoa e R$100 para duas pessoas.



Onde: Rua Cruzeiro do Forte, 187, Setúbal.

Informações e reservas: 81 99741-0315 (WhatsApp).

Instagram: @pra.mue

Pobre Juan

O restaurante especializado em carnes nobres serve no sábado e no domingo um cardápio para compartilhar a R$ 329 (duas pessoas). Como entrada, a sugestão do restaurante é a salada Jam (mix de folhas, amêndoas, jamón Pata Negra e redução de aceto balsâmico).



Já como prato principal, o estabelecimento serveo Gran Pobre Juan, um corte especial da capa do bife ancho, conhecido pela maciez e suculência. A carne vem musseline de mandioquinha e farofa que leva o nome da casa, feita com cebolas empanadas e puxadas na manteiga.



Onde: RioMar Shopping.

Informações: 81 3327-0862.

Instagram: @restaurantepobrejuan

Trattoria DaDani

Carol Laranjeiras/Divulgacao

A chef Dani Johnnei criou um prato especial para o almoço de domingo: a cotoletta alla milanese - bisteca suína empanada, para ser temperada com limão siciliano, batata rústica com páprica e saladinha.



A criação conta com versão vegetariana feita à base de berinjela, purê de tomate, batata frita e salada finalizada com parmesão curado.



Onde: Rua Afonso Celso, 203, Parnamirim.

Informações: 81 - 99962-9964.

Instagram: @trattoriadadani

Boucherie Marine

O restaurante Boucherie Marine vai oferecer taça de espumante de boas-vindas aos pais que forem comemorar por lá. Dica de prato: o arroz de polvo.



Onde: Rua Prudente de Morais, 168, Carmo, Olinda.

Informações: 81 - 99246-8201.

Instagram: @boucheriemarine

Cá-Já Restaurante

O lombo de panela será o prato do Dia dos Pais do chef Yuri Machado.



A receita já integrou o menu da casa e retorna agora em definitivo. Para duas pessoas: R$ 150.



Os papais receberão uma long neck Stella Artois de boas-vindas.



Onde: Rua Carneiro Vilela, 648, Aflitos.

Instagram: @vempracaja

Bode do Nô

Sophia Aires/Divulgação

A nova unidade da rede nordestina, Bode do Nô, fica no Shopping Tacaruna e é boa dica para quem gosta de novidade.



Tem cardápio com carne de sol, cortes de carne de bode, etc.



Onde: Shopping Tacaruna - Térreo.

Instagram: @bodedono

