James Kent: renomado chef dos Estados Unidos morre aos 45 anos

James Kent, um dos principais nomes da gastronomia nos Estados Unidos, morreu neste sábado (15), aos 45 anos. O chef era dono de dois restaurantes de sucesso e um bar de coquetéis em Manhattan.

“Estamos destroçados por anunciar que James Kent faleceu inesperadamente hoje cedo. A família Saga Hospitality Group está focada em nos apoiarmos uns aos outros e, principalmente, Kelly, Gavin e Avery, enquanto lamentamos a perda de James”, informou a página do grupo empresarial administrado pelo chef.

O Saga, um dos restaurantes comandados por Kent, possui duas estrelas do guia de restaurantes Michelin. Já Crown Shy ganhou uma. Além disso, o bar Overstory foi eleito como o terceiro melhor da América do Norte, no ranking do 50 Best Bars.

James Kent iniciou a carreira gastronômica aos 15 anos, como aprendiz de verão do famoso chef David Bouley. Em pouco tempo, ele já estava trabalhando em grandes restaurantes de Nova York.

Em 2010, James tornou-se chef do Eleven Madison Park. Na mesma época, o restaurante recebeu três estrelas Michelin. Ao ingressar como chef executivo no The NoMad, o local recebeu sua primeira estrela. Mais tarde, em 2017, ele resolveu realizar seu primeiro projeto solo.

Kent deixa esposa e dois filhos. A causa da morte não foi divulgada. Localizados no mesmo prédio no distrito financeiro de Manhattan, os três empreendimentos do chef permaneceram de portas fechadas neste domingo (16).

