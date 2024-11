A- A+

PEIXE REI No Pina: Quinta do Peixe Rei recebe o chef Rafhael Diniz na próxima quinta-feira (7) Cozinheiro irá preparar canjiquinha mineira no quiosque Peixe Rei, que fica à beira-mar

Leia também

• Alex Atala vai a Harvard para falar sobre a ciência por trás da mandioca

• Wine Time: Edição Summer, no Novotel Recife Marina, começa em 8 de novembro

Quem assina a próxima noite gastronômica no quiosque mais movimentado na Orla de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, o Peixe Rei, é o chef Rafhael Diniz, proprietário dos restaurantes Quina da Linguiça e Quina da Várzea, ambos no bairro da Várzea, e atua também como consultor no Instituto César Santos de Gastronomia Brasileira.

A noite gastrô será na próxima quinta, 7, e Rahael Diniz irá preparar canjiquinha mineira (R$ 55 a porção individual) com creme de milho cozido em clada de legumes, cortes defumados e embutidos artesanais produzidos pelo próprio cozinheiro, que é especialista em charcutaria. O prato será finalizado com camarões na manteiga de alho e chucrute roxo.

Serviço

Peixe Rei recebe Rafhael Diniz

Onde: Avenida Boa Viagem, s/n, quiosque 03, em frente ao Hotel Transamerica Prestige Club

Reservas pelo Instagram @peixerei03

Veja também

MANDIOCA Alex Atala vai a Harvard para falar sobre a ciência por trás da mandioca