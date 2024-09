A- A+

CLONE Quinta do Clone: petiscos e lanches em dobro no Shopping Boa Vista, no Recife; saiba mais Ação de benefícios ocorre até o fim do mês de setembro; conheça os participantes

Até 26 de setembro, o Shopping Boa Vista, no Centro do Recife, promove um circuito de benefícios nas operações de alimentação.

Este é o quinto ano da Quinta do Clone, ação que promove em todas as quintas-feiras do mês, sempre das 16h às 21h, itens em dobro em determinadas lojas do centro comercial. As ofertas contemplam pratos, bebidas (alcoólicas e não alcoólicas), salgados, sobremesas e/ou combos.

Este ano, as operações participantes são:

• Coxinha no pote: (pote P com 10 minicoxinhas) - R$ 6,50

• Companhia do churrasco: (chopp 300 ml) - R$ 7,20

• Capilé: (batata frita 400g - R$ 19,90 / pizza de 4 queijos P - R$ 16,90 / pizza catupiresa P - R$ 19,90)

• Bob’s todas as unidades (milk-shake morango ou chocolate 300ml - R$15,90)

• Pé de pudim (café cold brew 130g - R$13)

• Julietto (pizza montada P - R$ 39,90 ou pizza montada G - R$ 74,90)

• Habib’s (chope 300ml - R$ 10,90)

• Pacífico (chope 300ml - R$ 11,80)

• Dom Café (capuccino P - R$ 8,50)

• Santa Gula (torre de chope 1,5L - R$ 23,90 e 2L - R$ 27,90)

• Cia do Camarão (chope 300ml R$ 7 e pastel R$ 9,90)

• The Angus (combo cheese burguer - R$ 34,90)

• República dos Pastéis (refrigerante copo 300ml - R$ 7,50)

