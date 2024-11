A- A+

releitura Quiosque 51 apresenta Baião de Dois do Mar Cremoso da Chef Bárbara Vieira, nesta quinta (21) Releitura do clássico prato nordestino utiliza ingredientes do litoral pernambucano

O Quiosque 51, na orla de Boa Viagem, apresentará, nesta quinta (21), às 19h, o Baião de Dois do Mar Cremoso, uma releitura do clássico prato nordestino, pelas mãos da chef Bárbara Vieira.

Para o Baião de Dois do Mar Cremoso, Bárbara lança mão de ingredientes do litoral pernambucano. O prato conta com camarões frescos, mariscos e polvo mergulhados em bechamel de leite de coco, combinados com feijão verde, arroz soltinho e toque defumado de bacon e linguiças.

As reservas podem ser feitas antecipadamente pelo instagram do @quiosque51, no valor de R$ 60.

SERVIÇO

Baião de Dois do Mar Cremoso no Quiosque 51

Quando: quinta (21), às 19h

Onde: Quiosque 51 - Av. Boa Viagem, próximo ao Parque Dona Lindu, Boa Viagem - Recife-PE

Quanto: R$ 60

Reservas pelo instagram @quiosque51

Veja também

FOLHA TURISMO Noronha e seus infinitos sabores